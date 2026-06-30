Video: Tendangan melengkung yang luar biasa... Tiang gawang menggagalkan Oliisi mencetak gol terindah di Piala Dunia 2026

Michael Oliasi, bintang tim nasional Prancis, nyaris mencetak gol terindah di Piala Dunia edisi ini saat melawan Swedia, namun keberuntungan tidak berpihak padanya.

Timnas Prancis meraih kemenangan mudah atas Swedia dengan skor 3-0 dalam pertandingan yang digelar pada Rabu pagi ini di babak 32 besar turnamen tersebut.

Timnas Prancis akan menghadapi Paraguay pada Minggu pagi mendatang dalam pertandingan yang dinantikan di babak 16 besar.

Meskipun beberapa kali mengancam gawang lawan dalam sejumlah serangan, bintang Bayern Munich ini tidak berhasil mencatatkan namanya di daftar pencetak gol dalam pertandingan melawan Swedia.

Pada menit ke-36, Oliisi mendapatkan peluang paling berbahaya dalam pertandingan tersebut ketika bola jatuh di depannya dan ia melepaskan tendangan akrobatik yang luar biasa dari dalam kotak penalti, namun bola tersebut membentur tiang kanan gawang Swedia, dalam sebuah momen yang berpotensi menjadi salah satu gol terindah di edisi turnamen ini.

Perlu dicatat bahwa Oulissi menciptakan dua gol dari tiga gol yang dicetak timnas Prancis melawan Swedia.