Penyerang Al Ittihad asal Maroko, Youssef En-Nesyri, menjadi sorotan dalam el clasico Al Hilal kontra Al Ittihad pada Sabtu malam ini, dalam lanjutan pekan kedelapan Liga Roshn Arab Saudi, setelah melepaskan tembakan keras yang menggetarkan gawang rekan senegaranya, Yassine Bounou, kiper Al Hilal, dalam sebuah momen yang memadukan sensasi gol dengan sportivitas.

Gol itu tercipta pada menit ke-22 babak pertama, setelah En-Nesyri menerima umpan apik dari rekan setimnya, Marwan Al Sahafi, lalu melepaskan tembakan kuat dan mengejutkan yang bersarang di dalam gawang, sementara Bounou tak mampu menghalaunya meski berusaha menjangkau bola yang datang dengan kecepatan tinggi.

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Meskipun gol itu penting dalam atmosfer el clasico yang membara, En-Nesyri menolak melakukan selebrasi di hadapan suporter Al Hilal, dan langsung menghampiri Bounou untuk memeluknya, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan hubungan akrab yang menyatukan kedua pemain Maroko itu di luar persaingan di atas lapangan hijau.

Momen itu berubah menjadi salah satu pemandangan paling menonjol dalam pertandingan, setelah gol tersebut memadukan kerasnya tembakan yang mengejutkan kiper Al Hilal dengan sportivitas yang ditunjukkan penyerang Al Ittihad kepada sahabat sekaligus rekannya di timnas Maroko.

Tindakan En-Nesyri mencerminkan sifat hubungan yang menyatukan para bintang timnas Maroko, bahkan ketika mereka berhadapan langsung dengan dua kostum yang berbeda. Di saat setiap pemain berupaya membantu timnya memenangi el clasico, ikatan personal dan sportivitas tetap hadir, dan hal itu diwujudkan dalam pelukan antara En-Nesyri dan Bounou seusai gol tercipta.



