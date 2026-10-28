Liverpool mengalahkan tamunya, Chelsea, lewat adu penalti (6-5), setelah bermain imbang (1-1) dalam waktu normal, pada laga yang mempertemukan kedua tim di babak keempat Piala Carabao (Capital One), Rabu malam di Stadion Anfield.

Chelsea membuka keunggulan melalui Morgan Rogers, pada menit ke-40, dari titik penalti, setelah pelanggaran yang dilakukan Ryan Gravenberch terhadap Moises Caicedo.

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Dengan cepat, Liverpool berhasil menyamakan kedudukan melalui Cody Gakpo, pada menit ke-43, juga dari titik penalti, setelah handball yang dilakukan Wesley Fofana.





Babak kedua menyaksikan banyak serangan yang gagal dari kedua tim, terutama Liverpool yang lebih menekan dan berinisiatif, di mana kiper Chelsea, Mike Penders, mementahkan sejumlah peluang berbahaya, di antaranya sundulan Ronald Araujo dan tembakan Bradley Barcola.

Hasil imbang (1-1) bertahan hingga akhir waktu normal pertandingan, sehingga kedua tim harus melakoni adu penalti yang berpihak kepada Liverpool, yang gagal mengeksekusi dua tendangan berbanding 3 tendangan untuk Chelsea, yang terakhir berupa tembakan melenceng di atas gawang dari Wesley Fofana.

Liverpool menjalani laga hari ini setelah kemenangan atas Brighton (2-0) di Premier League, sementara Chelsea menelan kekalahan mengejutkan dari Tottenham dengan skor yang sama.



