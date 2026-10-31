Stuttgart meraih kemenangan besar atas tuan rumah Bayer Leverkusen dengan skor 4-2 pada Sabtu malam, dalam pekan kedelapan Liga Jerman.

Pertandingan ini menyaksikan sentuhan Maroko yang istimewa dari Bilal El Khannouss, bintang Stuttgart, yang mencetak gol ketiga tim tamu.

Koleksi poin Stuttgart naik menjadi 9 poin di peringkat kesepuluh, sementara poin Leverkusen tertahan di angka 13 poin di posisi keenam.

Situs resmi Bundesliga memaparkan momen-momen paling menonjol dari laga tersebut, di mana Stuttgart memulai pertandingan dengan cara terbaik yang mungkin. Pada menit ke-14, pertukaran bola cepat antara Bilal El Khannouss dan Deniz Undav memaksa kiper Mark Flekken menepis tembakan, sebelum Demirovic menyambar bola muntah dan menempatkannya ke dalam gawang.

Delapan menit berselang, Stuttgart menggandakan keunggulannya setelah Vagnoman eh, Fiorucci mengeksekusi tendangan sudut, yang disundul Jeff Chabot ke dalam kotak penalti, sebelum disentuh lagi oleh Gricha Promel, hingga bola sampai ke Jamie Leweling, yang menceploskannya ke gawang dari jarak dekat.

Bayer Leverkusen membalas melalui Patrik Schick, yang melompat menyambut tendangan sudut yang dieksekusi Alex Garcia, dan menyarangkan bola dengan kepalanya ke gawang dengan keras pada menit ke-28, memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2.

Setelah itu, Ibrahim Maza melepaskan tembakan dari tendangan sudut yang membentur mistar gawang, dan tepat menjelang akhir babak pertama, Leweling membalas dengan mengenai mistar gawang pula dari sisi yang lain, hingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Stuttgart 2-1.

Stuttgart memulai babak kedua dengan cara yang sama seperti ketika mengakhiri babak pertama. Setelah berhasil menghalau tekanan Leverkusen, Fiorucci mengirim umpan kepada Bilal El Khannouss di sisi kiri, sehingga pemain Maroko itu melaju menuju batas kotak penalti, sebelum melepaskan tembakan matang dari jarak sekitar 20 yard, yang bersarang di dalam tiang jauh, mencetak gol ketiga pada menit ke-51.

Kemudian tim tamu kembali menggebrak pada menit ke-65, setelah Undav mengirim umpan sempurna melewati kotak penalti, yang sampai ke Demirovic di tiang jauh, hingga pemain Bosnia itu melepaskan tembakan keras dari jarak tujuh yard, mencetak gol pribadi keduanya dan gol keempat bagi timnya.

Leverkusen berhasil memperkecil ketertinggalan dengan satu gol pada menit ke-79, ketika Miguel Gutierrez mengirim umpan silang kepada Ibrahim Maza, yang menyundulnya ke gawang di tiang jauh, hingga pertandingan berakhir dengan kemenangan tim tamu 4-2.