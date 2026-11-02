Video: Tawa, tatapan, lalu berlalu: Laporta Pilih Reaksi Paling Mengejek atas Penalti Mbappe

Presiden Barcelona, Joan Laporta, memilih merespons dengan cara yang mencolok terhadap kontroversi yang muncul seputar penalti yang diberikan untuk Kylian Mbappe dalam laga antara Real Madrid dan Racing Santander. Ia hanya menanggapi dengan tatapan sinis ketika ditanya mengenai momen tersebut, menolak memberikan komentar apa pun, sebelum masuk ke mobilnya dan pergi.

Reaksi Laporta itu terjadi saat ia meninggalkan acara pembukaan pameran "Raja-Raja Dunia" di gedung balai kota Barcelona, Senin hari ini. Pameran tersebut diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol untuk merayakan gelar juara yang diraih timnas Spanyol di bawah arahan pelatih Luis de la Fuente. Salah seorang jurnalis mendadak melontarkan pertanyaan kepadanya soal penalti kontroversial itu, tetapi ia lebih memilih diam, cukup dengan ekspresi sinis yang mencerminkan sikapnya terhadap insiden tersebut tanpa menyatakan pendapatnya.

Momen itu memicu gelombang kritik luas di media Catalunya, setelah wasit Munuera Montero memberikan penalti untuk Real Madrid akibat benturan antara Mbappe dan bek Racing, Prati, dalam laga yang digelar di stadion "El Sardinero", di tengah protes keras dari para pemain tuan rumah serta para suporternya.

Surat kabar Catalunya «Sport» menyoroti insiden itu dengan judul "Skandal di El Sardinero! Kemarahan atas penalti kontroversial Mbappe", dengan menilai bahwa benturan yang dialami penyerang Prancis tersebut sangatlah ringan, sebelum wasit turun tangan dan memberikan penalti usai meninjau teknologi video asisten "VAR".

Di sisi lain, surat kabar "Mundo Deportivo" menyebut keunggulan Real Madrid datang melalui "penalti yang menggelikan", seraya menegaskan bahwa kontak yang dilakukan Prati tidak lebih dari sentuhan ringan lengannya pada dada Mbappe, yang kemudian terjatuh di dalam kotak penalti, sementara wasit video Mila Alfindez tidak melihat adanya pelanggaran jelas yang mengharuskan wasit dipanggil untuk meninjau ulang momen tersebut.

Insiden itu terjadi pada menit kesepuluh, setelah Mbappe melewati bek Racing di dalam kotak penalti, sehingga wasit memberikan pelanggaran di tengah protes tuan rumah, sebelum pemain Prancis itu mengeksekusi penalti dengan sukses pada menit ke-11, mencetak gol pertama Real Madrid lewat tendangan keras ke sisi kanan kiper Aguirrezabala. Perlu dicatat bahwa Madrid memenangi laga tersebut dengan skor (3-0).