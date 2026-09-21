Video: Tatapan Ronaldo Merangkum Penampilan Perdana Jesus bersama Portugal

Cristiano Ronaldo, kapten timnas Portugal, benar-benar menyita perhatian saat kemunculan Jorge Jesus, sang pelatih baru, dalam latihan perdana bersama "Brasil Eropa".

Jesus sebelumnya pernah menukangi Ronaldo bersama Al Nassr pada musim lalu, dan membawanya meraih gelar Liga Roshn, kemudian pergi untuk menangani Portugal, lalu memanggil "Sang Don" pada pemusatan latihan perdana.

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Akun timnas Portugal melalui platform "X" mengunggah video latihan perdana Jesus bersama "Brasil Eropa", dan saat berbicara dengan para pemain di dalam ruang gym, Ronaldo memandang rekannya Diogo Dalot sambil tersenyum dengan raut yang menunjukkan kekagumannya terhadap ucapan "sang veteran Portugal".

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Ronaldo dan Jesus memiliki hubungan luar biasa yang tampak saat ia melatih Al Nassr, di mana "Sang Don" menjadi alasan utama kedatangannya untuk menangani "Sang Global" melalui sebuah panggilan telepon.

Jesus diperkirakan akan memimpin timnas Portugal dalam dua laga pertama di UEFA Nations League melawan Wales dan Norwegia pada 24 dan 27 September secara berurutan.