Bek Prancis Lucas Hernandez, pemain Paris Saint-Germain sekaligus mantan bintang Bayern Munich, mencuri perhatian saat timnya menang 4-2 atas Barcelona di Liga Champions Eropa, setelah tampil memukau di posisi bek sayap dan ikut berperan dalam keunggulan klub asal Paris itu, sebelum menyulut duel sampingan dengan bintang Spanyol Lamine Yamal.

Hernandez memanfaatkan absennya pemain Portugal Nuno Mendes untuk mendapat kesempatan bermain, setelah Paris Saint-Germain pada dasarnya mendatangkannya untuk kebutuhan lini pertahanan. Namun, ia memanfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya dan berhasil meredam bahaya dari Yamal, yang tampil dengan level istimewa musim ini.

Bintang Barcelona itu sebelumnya telah mencatatkan 20 kontribusi gol dalam 12 pertandingan resmi, dengan rincian 10 gol dan 10 assist, tetapi ia menghadapi kesulitan besar menghadapi Hernandez, yang menegaskan kehadirannya di lini pertahanan sebelum juga meninggalkan jejak di sisi ofensif.

Gol Hernandez menyulut duel dengan Yamal

Momen paling menonjol terjadi pada menit ke-72, ketika Hernandez memanfaatkan tendangan sudut yang dieksekusi Desire Doue, lalu mengubahnya menjadi gol lewat sundulan kepala, memberi Paris Saint-Germain keunggulan 2-1.

Namun, selebrasi golnya tidak berlalu begitu saja, setelah ia mendekati Yamal dan menyentuh bahunya secara provokatif, sebelum menjauh sambil tertawa di hadapan bintang Barcelona itu, yang membalas dengan tatapan marah yang mencerminkan ketidaksenangannya terhadap tindakan bek Prancis tersebut.

Potongan video momen antara kedua pemain itu dengan cepat menyebar di media sosial, meraih lebih dari 4 juta penonton dalam salah satu video yang dipublikasikan melalui platform "X", di tengah interaksi luas terkait tatapan Yamal yang disebut para pengikut sebagai tatapan "mematikan".

Tindakan itu memicu perdebatan di kalangan suporter, karena sebagian pengikut mempertanyakan mengapa Hernandez tidak mendapatkan kartu kuning, dengan menganggap bahwa selebrasinya telah melewati batas provokasi yang biasa terjadi dalam pertandingan-pertandingan besar.

Yamal membalas dengan sentuhan seni meski Barcelona kalah

Meski mendapat pengawalan ketat dari Hernandez, Yamal berhasil menampilkan sentuhan seni yang istimewa pada menit ke-79, setelah memanfaatkan kesalahan dalam membuang bola dari sisi Warren Zaire-Emery, lalu melesat cepat menuju gawang.

Bintang Spanyol itu membawa bola maju sebelum melepaskan tendangan dari sudut sempit dengan brilian, mengangkatnya melewati kiper Matvey Safonov dan di bawah mistar gawang, menegaskan kemampuannya menciptakan perbedaan bahkan dalam kondisi tersulit sekalipun.

Namun, gol Yamal tidak cukup untuk menyelamatkan Barcelona dari kekalahan, setelah Paris Saint-Germain memastikan kemenangan dengan skor 4-2, menimpakan kekalahan pertama musim ini kepada tim Katalan itu di Paris.

Di antara kegemilangan Hernandez secara defensif maupun ofensif, provokasinya kepada Yamal usai gol, lalu balasan bintang Spanyol itu dengan sentuhan seninya, duel di antara keduanya berubah menjadi salah satu momen paling menonjol yang mencuri perhatian pada malam Eropa yang berakhir dengan keunggulan klub asal Paris tersebut.

Perdebatan yang beredar seputar "tatapan maut" yang dilontarkan Yamal membutuhkan judul-judul seputar makna ini