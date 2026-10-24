Pelatih Maroko Abderrahim Taleb, direktur teknik AS Kigali (Rwanda), menjagokan Zamalek untuk melangkah jauh pada edisi Liga Champions Afrika kali ini.

Pernyataan Taleb muncul setelah timnya tersingkir dari turnamen di tangan Zamalek, yang memenangi pertandingan leg pergi dan leg pulang dengan skor 1-0 pada masing-masing laga, sehingga memastikan lolos ke babak grup, hari Sabtu ini, setelah absen selama 3 musim.

Pelatih AS Kigali Rwanda itu, dalam perbincangannya melalui kanal "On Sport" seusai pertandingan, mengatakan bahwa timnya tidak tampil pada level yang diharapkan sepanjang babak pertama, tetapi tampil lebih baik setelah turun minum, dan mendominasi jalannya permainan tanpa berhasil mengubah peluang menjadi gol.

Taleb menjelaskan bahwa timnya menghadapi skenario yang sama seperti pada laga leg pergi di Kigali, seraya menyebut bahwa perubahan taktik yang ia lakukan di antara kedua babak membantu para pemainnya menembus gawang Zamalek, tetapi absennya sentuhan akhir membuat hasil tak berubah.

Ia menambahkan bahwa timnya keluar dengan membawa keuntungan dari pengalaman di kancah Afrika, kendati berat menghadapi Zamalek, yang diuntungkan oleh pengalamannya dan kehadiran suporternya yang besar.

Ia menegaskan bahwa menembus pertahanan melalui sisi sayap saja tidak cukup, setelah para pemainnya kehilangan akurasi dalam menuntaskan serangan.

Pelatih asal Maroko itu memuji lawannya, dengan mengatakan bahwa Zamalek memiliki sejarah besar serta budaya kemenangan dan meraih gelar, selain memiliki kelompok pemain dan pemain cadangan yang istimewa serta pelatih berkelas tinggi.

Taleb menyebut bahwa tersingkirnya sang juara bertahan Mamelodi Sundowns dari turnamen, ditambah absennya Al Ahly dan Wydad dari persaingan pada edisi ini, memberi Zamalek peluang nyata untuk melaju ke babak-babak akhir, seraya menyatakan harapannya agar tim berjuluk El Abyad itu memanfaatkan situasi ini untuk meraih gelar.