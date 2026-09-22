Lionel Messi bersiap menutup perjalanannya bersama timnas Argentina, setelah 6 Oktober mendatang ditetapkan sebagai jadwal laga persahabatan melawan Benin, di tengah prediksi bahwa itu akan menjadi pertandingan terakhir bagi sang bintang berusia 39 tahun tersebut dengan seragam negaranya.

Perusahaan "Adidas" memperkenalkan jersey khusus yang dirancang untuk laga yang dinanti-nantikan itu, sebagai penghormatan kepada Messi pada babak terakhir kariernya bersama timnas, dengan detail yang terinspirasi dari simbol-simbol paling menonjol yang berkaitan dengan sejarahnya bersama Argentina.

Jersey tersebut menampilkan angka 10 berwarna emas di bagian punggung, dengan angka itu berpadu dengan pusat matahari yang terdapat pada bendera Argentina, yang juga tampak melalui tekstur jersey, dalam desain yang memadukan identitas timnas dan kedudukan bersejarah sang kapten.

Penghormatan ini hadir berkat perjalanan luar biasa yang ditorehkan Messi bersama Argentina, di mana ia telah menjalani 207 pertandingan internasional dengan mencetak 125 gol, dan membawa timnas negaranya meraih trofi Piala Dunia 2022, di samping keberhasilannya meraih penghargaan Ballon d'Or sebanyak 7 kali.

Sebelum laga yang dinanti melawan Benin, Argentina akan menjalani dua pertandingan persahabatan melawan Bolivia pada 30 September, dan Burkina Faso pada 3 Oktober, dengan absennya Messi pada kedua laga tersebut.

Setelah itu, seluruh perhatian tertuju pada tanggal 6 Oktober, untuk menyaksikan penampilan Messi yang dinanti dengan seragam timnas Argentina, pada malam yang mungkin menandai berakhirnya sebuah era bersejarah bagi salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepak bola.