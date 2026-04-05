Video: Tarek Diab mengusulkan pilihan mengejutkan untuk memimpin Al-Ittihad Jeddah

Legenda sepak bola Tunisia, Tarek Dhiab, mengejutkan semua orang dengan mengusulkan salah satu nama yang tak terduga untuk memimpin Al-Ittihad Jeddah pada musim baru, menggantikan pelatih asal Portugal, Sergio Conceição.

Berbagai laporan media mengabarkan bahwa Consesao dipastikan akan hengkang setelah musim ini berakhir, akibat hubungan yang tegang dengan para pemain dan manajemen, serta penurunan performa tim yang signifikan.

Tarek Diab mengatakan dalam pernyataannya melalui jaringan "Thamaniya" Saudi: "Manajemen Al-Ittihad harus mempertimbangkan pelatih Saudi Saad Al-Shehri (pelatih kepala Al-Ittifaq), untuk memimpin tim pada periode mendatang."

Dia menambahkan: "Al-Shahri lebih baik dari Consesao, dan hal itu terlihat dari kinerjanya yang luar biasa bersama Al-Ittifaq musim ini, karena dia berhasil mengungguli Brendan Rodgers, pelatih Al-Qadisiyah, dengan jelas."

Dia melanjutkan: "Al-Shahri berhasil menguasai ruang ganti Al-Ittifaq dan jejak teknisnya jelas bagi semua orang, dan saya yakin jika dia mendapat dukungan dan sumber daya seperti Consesao, dia akan meraih banyak hal bersama Al-Ittihad."

Dia menyimpulkan dengan mengatakan: "Pelatih hebat adalah yang bekerja dalam diam lalu jejaknya terlihat, dan itulah yang dilakukan Al-Shahri bersama Al-Ittifaq. Saya berharap dia mendapat kesempatan lebih besar dengan dukungan yang pantas dia dapatkan."







