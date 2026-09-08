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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Tarek Dhiab Desak Pergantian Pelatih Al Ahly di Antara Dua Babak Laga Kontra Al Qadsiah!

M. Pusic
Al Qadsiah vs Al Ahli
Al Qadsiah
Al Ahli
Saudi Pro League
Belanda
Arab Saudi

Pelatih Belanda menuai kritik keras

Analis teknik Tunisia, Tarek Dhiab, yang bertugas untuk jaringan "Thmanyah" pemegang hak siar Liga Roshn Saudi, meminta agar pelatih Belanda Marino Pusic, direktur teknik tim Al-Ahli, dipecat dari jabatannya di antara babak pertandingan melawan Al-Qadsiah.

Al-Ahli bertandang ke markas Al-Qadsiah, pada hari Selasa ini, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, dalam pekan keenam Liga Roshn Saudi.

Al-Qadsiah mengakhiri babak pertama pertandingan dengan keunggulan tiga gol tanpa balas atas Al-Ahli, ini baru kali keempat "Al-Raqi" mengalami hal seperti ini sepanjang sejarah keikutsertaannya di Liga Roshn Saudi.

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Ketika ditanya soal perubahan apa yang mungkin bisa membantu Al-Ahli untuk bangkit di babak kedua, Tarek Dhiab berkata dengan nada mengejek: "Mengganti pelatih, itu adalah hal terbaik yang bisa dilakukan di antara kedua babak, biarkan (Pusic) tetap di ruang ganti dan para pemain bermain tanpa pelatih".

Analis Tunisia itu melancarkan serangan keras kepada pelatih Belanda tersebut, ia mengatakan: "Al-Ahli malang, mereka tidak hadir di babak pertama, dan Al-Qadsiah menguasai pertandingan secara total".

Perlu diingat bahwa Pusic menukangi Al-Ahli sejak awal musim ini, menggantikan pelatih Jerman Matthias Jaissle yang pindah untuk melatih Newcastle United, namun ia telah menelan kekalahan dalam 2 dari 5 pertandingan pertamanya di Liga Roshn, sebelum pertandingan melawan Al-Qadsiah.

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