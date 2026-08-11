Pertandingan antara Al Ittihad asal Arab Saudi dan Al Jazira asal Uni Emirat Arab di Liga Champions Asia Elite menyaksikan kontroversi besar, akibat sebuah keputusan wasit yang memicu kemarahan para pemain tuan rumah.

Al Ittihad menang atas Al Jazira dengan skor 4-1, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim, hari Selasa ini, di Stadion Mohamed bin Zayed di ibu kota Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, pada babak play-off kualifikasi menuju fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite.

Ketika tim asal Arab Saudi itu unggul tiga gol tanpa balas, para pemain Al Jazira menuntut agar sebuah gol disahkan untuk mereka, dengan alasan bola telah melewati garis gawang kiper asal Serbia Predrag Rajkovic, setelah tepisannya dan bola membentur tiang.

Wasit menolak mengesahkan gol tersebut, bahkan menolak meninjau ulang insiden itu, mengingat tidak adanya teknologi video pada pertandingan babak play-off kualifikasi menuju fase liga turnamen Elite Asia tersebut.

Al Ittihad kemudian berhasil memastikan kemenangan untuk mereka, setelah mencetak gol keempat, tanpa terpengaruh oleh satu-satunya gol yang dicetak Al Jazira 10 menit sebelum akhir pertandingan.

Al Ittihad lolos ke fase liga turnamen Elite Asia, menjadi tim Arab Saudi kelima di fase tersebut, setelah Al Nassr, Al Hilal, Al Ahli, dan Al Qadsiah.

"Sang Kapten" akan melanjutkan partisipasinya di kancah Asia untuk musim kedua secara beruntun, setelah tersingkir dari edisi sebelumnya Liga Champions Asia Elite pada babak perempat final, menyusul kekalahan dari Machida Zelvia asal Jepang.