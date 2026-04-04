Video: Tanpa Benzema, tak masalah... Miti mencetak gol pertamanya bersama Al-Hilal

Penyerang Al-Hilal asal Pantai Gading, Mohamed Kader Miti, membuktikan kemampuannya untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan rekan setimnya asal Prancis, Karim Benzema, setelah mencetak gol pertamanya bersama tim.

Al-Hilal menjamu Al-Taawoun, hari Sabtu ini, di Stadion Kingdom Arena, dalam pertandingan putaran ke-27 Liga Roshen.

Pada menit ke-43, Mohamed Kader Miti mencetak gol pertama untuk Al-Hilal, setelah menerima umpan dari Mohamed Mahzari di sayap kiri, sebelum melepaskan tendangan keras ke gawang Al-Taawoun yang gagal dihentikan oleh kiper Mailsun.

Gol tersebut merupakan gol pertama penyerang asal Pantai Gading itu bersama Al-Hilal sejak bergabung dari Stade Rennais pada bursa transfer musim dingin lalu.

Sebelum menghadapi Damac, pemain berusia 18 tahun ini telah tampil dalam 4 pertandingan bersama Al-Hilal, 3 di antaranya sebagai pemain pengganti, dan hanya satu kali sebagai starter melawan Al-Wahda dari Uni Emirat Arab di Liga Champions Asia, di mana ia bermain selama 106 menit, namun belum mencetak atau menciptakan gol.

Pelatih Al-Hilal, Simone Inzaghi, terpaksa mengandalkan Miti sebagai starter untuk pertama kalinya di Liga Roshen, melawan Al-Taawoun, karena absennya penyerang Prancis Karim Benzema akibat cedera, serta dua sayap, Salem Al-Dossari dan Sultan Mandash, karena alasan yang sama.

Para pendukung Al-Hilal sangat mengandalkan Miti sebagai penyerang utama tim dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena ia bergabung dengan tim dengan biaya transfer yang sangat besar, mencapai 30 juta euro menurut laporan media, meskipun usianya masih muda.

