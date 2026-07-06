Video: "Tanpa Baju Atas".. Putri Norwegia mengejutkan Haaland di ruang ganti setelah Brasil tersingkir

Erling Haaland menjadi sorotan dalam kemenangan Norwegia atas Brasil dengan skor 2-1, pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Haaland mencetak kedua gol Norwegia, sehingga menyingkirkan Brasil dalam salah satu momen paling penting di Piala Dunia sejauh ini.

Namun, Haaland tidak hanya mencuri perhatian di lapangan, tetapi juga di ruang ganti, melalui momen tak terduga bersama seorang putri

Menurut surat kabar "Daily Mail", saat para pemain merayakan kemenangan di ruang ganti setelah pertandingan, mereka dikejutkan oleh kunjungan kerajaan dari Putri Ingrid Alexandra, putri sulung Pangeran Mahkota Haakon dan Putri Mahkota Mette-Marit dari Norwegia, yang ingin menyampaikan ucapan selamatnya.

Bersama saudaranya, Pangeran Saver Magnus, sang putri berbincang dengan setiap pemain, namun ia langsung memeluk bintang tim, Haaland, meskipun sang pemain hanya mengenakan setengah pakaiannya—ia tampil bertelanjang dada setelah melepas kausnya.

Putri Ingrid adalah pewaris takhta berikutnya dan pada akhirnya akan menjadi Ratu Norwegia, sehingga kehadirannya di New Jersey menjadi hal yang penting.

Ia tampil untuk pertama kalinya di turnamen ini saat timnya mengalahkan Senegal di babak penyisihan grup, ketika ia menggantikan ayahnya pada menit-menit terakhir.

Pangeran Mahkota Haakon membatalkan kunjungannya setelah istrinya menjalani operasi, yang berarti Putri Alexandra mengambil alih tugas tersebut dan menjadi pembawa keberuntungan dalam kedua pertandingan tersebut, di mana Norwegia—terutama Haaland—tampil gemilang dalam penampilan perdana mereka di Piala Dunia setelah 28 tahun.

Piala Dunia ini menandai penampilan publik resmi pertama Putri Ingrid sejak operasi transplantasi paru-paru yang dijalani oleh Putri Mahkota Mette-Marit, yang menjadi berita utama di Norwegia bersamaan dengan kesuksesan Haaland dan rekan-rekannya.

Sedangkan dalam hal sepak bola, Haaland mendominasi pertandingan dan menambah jumlah golnya menjadi tujuh, sehingga menyamai rekor Lionel Messi dari Argentina dan Kylian Mbappé dari Prancis dalam perebutan Sepatu Emas.



