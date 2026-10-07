Pemain Argentina Lionel Messi, kapten timnas negaranya, mencuri perhatian dalam laga persahabatan melawan Benin, dini hari tadi Rabu, dalam pertandingan yang membawa nuansa istimewa, di tengah suasana penuh perayaan dan mengharukan dari para suporter terhadap sang legenda "Tango".

Messi tampak sangat terharu sebelum pertandingan dimulai, di mana ia menangis saat berada di dalam bus timnas, setelah menyaksikan sambutan besar dari para suporter dan sorakan yang digaungkan para pendukung untuk merayakannya serta perjalanannya bersama timnas Argentina.

Kapten Argentina itu kembali tak kuasa menahan air matanya saat lagu kebangsaan dinyanyikan, di mana Messi tampak menangis dalam pemandangan yang mengharukan, sementara pelatihnya Lionel Scaloni juga tampak terbawa momen tersebut, di tengah suasana istimewa yang menyelimuti pertandingan.

Para suporter memilih merayakan perjalanan Messi dengan cara simbolis, setelah permainan dihentikan pada menit kesepuluh, sebagai isyarat terhadap kostum nomor 10 yang dikenakan bintang Argentina itu sepanjang tahun-tahun kariernya, sementara sorakan membahana di tribune untuk merayakan sang kapten timnas.

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Nomor 10 hadir dengan kuat dalam pemandangan tersebut, sebagai tanda paling menonjol dalam perjalanan Messi bersama Argentina, yang menyaksikan tercapainya berbagai pencapaian dan gelar, terutama penobatan sebagai juara Piala Dunia 2022 dan Copa America.

Demikianlah laga melawan Benin berubah menjadi malam yang luar biasa bagi Messi, di mana air mata sang kapten Argentina berbaur dengan perayaan para suporter, dalam pemandangan yang mencerminkan kedudukan besar yang dimiliki bintang veteran itu di hati para suporter negaranya, sebelum nomor 10 kembali mencuri perhatian di dalam lapangan.







