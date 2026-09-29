Khalid Al-Muqrin selaku ketua komite kompetisi di Federasi Sepak Bola Teluk mengungkap kisah di balik undian menegangkan yang berlangsung pada Selasa malam ini, antara timnas Oman dan Irak, untuk menentukan siapa yang lolos ke babak semifinal Piala Teluk "Khaleeji 27".

Timnas Oman menang 3-1 atas Kuwait, sementara Irak kalah dua gol tanpa balas dari Arab Saudi, pada penutup pertandingan Grup Satu.

Oman dan Irak harus menempuh undian, setelah laga Oman melawan Kuwait diwarnai sebuah kejadian yang mengubah peluang kelolosan "Al-Ahmar", di mana pemain Musab Al-Shaqsi melepas kaosnya untuk merayakan gol ketiga ke gawang Kuwait, sehingga ia mendapat kartu kuning yang kembali menghidupkan harapan Irak.

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Setelah kartu ini, timnas Oman dan Irak sama dalam kriteria gol, poin, dan fair play, sebelum digelarnya undian yang memberikan kelolosan kepada Oman.

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Khalid Al-Muqrin ditanya setelah undian: Sebagian orang mengatakan bagaimana Anda menggelar undian setelah memberi tahu Oman soal kelolosan seusai pertandingan berakhir? Ia pun membantah, dan berkata: "Itu tidak terjadi, Oman tidak diberi tahu, kegembiraan mereka atas kelolosan adalah urusan mereka sendiri. Komite bersidang setelah pertandingan, kami memeriksa laporan-laporan dan memastikan kepada perwakilan kedua negara bahwa mereka sama dalam jumlah kartu (8 untuk masing-masing)," sebagaimana yang dikutip akun surat kabar Al-Riyadiah melalui X.

Ia melanjutkan: "Kriteria kelolosan dan regulasi sudah diketahui sejak sebelum turnamen dimulai, yakni menempuh undian dalam kondisi seperti ini."









Mengenai transparansi pelaksanaan undian, ia berkata kepada saluran Al-Kass: "Kami mengizinkan perwakilan timnas Irak dan Oman untuk memeriksa bola-bola yang akan digunakan dalam undian sebagai bentuk transparansi, karena kami tidak memiliki apa pun untuk disembunyikan."

Ia juga menyatakan: "Ini adalah edisi bersejarah karena kondisi seperti ini terjadi untuk pertama kalinya di Piala Teluk. Namun semuanya berjalan sesuai regulasi."









Ia menegaskan: "Semua orang mengetahui regulasi sebelum turnamen dimulai, dan peringkat dunia bukanlah salah satu kriteria yang digunakan dalam menentukan kelolosan."

Mengenai protes para pejabat Irak terhadap undian, ia berkata: "Saya tidak tahu apa pun soal hal ini."









Ia menutup: "Komite kompetisi tidak ada kaitannya dengan kartu, hal itu menjadi urusan wasit. Para pemain harus lebih sadar bahwa fair play adalah faktor penting dalam sepak bola," sembari menyebut bahwa hal ini pernah terjadi sebelumnya di turnamen-turnamen lain.