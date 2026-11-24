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Real Madrid membalikkan ketertinggalan satu gol dari tamunya asal Belanda, Eindhoven, menjadi kemenangan telak 5-1 dalam laga yang digelar Selasa malam di Stadion Santiago Bernabéu pada pekan kelima fase liga Liga Champions.

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Eindhoven unggul pada menit ke-32 lewat sang kapten, Ivan Perišić, tetapi Real Madrid menyamakan kedudukan pada menit ke-50 melalui gol kaptennya sendiri, Fede Valverde.

Jude Bellingham kemudian membawa Real Madrid memimpin untuk pertama kalinya dalam laga ini lewat gol kedua pada menit ke-60, sebelum Kylian Mbappé mempertegas keunggulan tim asal Spanyol itu dengan gol ketiga pada menit ke-64. Artinya, Madrid mencetak tiga gol dalam waktu kurang dari seperempat jam.

Mbappé menambah gol keempat pada menit ke-84, lalu Vinicius Junior mencetak gol kelima pada menit ke-87.

Real Madrid kini memimpin sendirian klasemen Liga Champions dengan catatan sempurna, mengoleksi 15 poin dari lima pertandingan, sementara Eindhoven tertahan di posisi ke-28 dengan empat poin.

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Real Madrid melanjutkan tren positifnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan kelima secara beruntun. Ini merupakan kali keempat dalam sejarah klub mereka memenangi lima laga pertama di kompetisi tersebut, setelah musim 2011-2012, 2014-2015, dan 2023-2024. Dalam tiga kesempatan sebelumnya itu, Madrid selalu melaju setidaknya hingga semifinal, dan pada kesempatan terakhir mereka keluar sebagai juara.

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Rentetan kemenangan Los Blancos di semua kompetisi juga berlanjut. Ini menjadi kemenangan ke-10 mereka sejak kalah dari Atlético Madrid dalam laga derbi pada 20 September lalu, dengan rincian enam di liga dan empat di Liga Champions.

José Mourinho pun melanjutkan rekor kemenangannya atas klub-klub Belanda. Ia kini meraih tujuh kemenangan dari tujuh pertandingan, setelah sebelumnya mengalahkan Ajax sebanyak enam kali, yakni lima kali bersama Real Madrid dan sekali bersama Benfica.

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Duet Vinicius dan Diomande

Real Madrid memulai laga dengan susunan pemain yang menyimpan sejumlah kejutan. José Mourinho memutuskan menurunkan duet Vinicius Junior dan Yan Diomande sejak awal, setelah bintang asal Pantai Gading itu tampil bersinar saat pemain Brasil tersebut absen.

Kylian Mbappé tetap menempati posisi penyerang tengah, sementara Jude Bellingham dicadangkan untuk diistirahatkan, dan Arda Güler bermain sebagai playmaker.

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Di sisi lain, Fede Valverde kembali mengisi posisi bek kanan yang belakangan ini ia jalani dengan gemilang, setelah duduk di bangku cadangan pada laga terakhir LaLiga melawan Celta Vigo karena posisinya diisi Trent Alexander-Arnold.

Gol Kejutan Tim Belanda

Pertandingan berjalan dengan tempo cepat sejak awal. Di luar dugaan, ancaman pertama justru datang dari tim tamu. Pada menit keempat, Ruben van Bommel mendapati dirinya berhadapan satu lawan satu dengan kiper, tetapi tembakan mendatarnya melebar tipis di sisi tiang kiri gawang Thibaut Courtois.

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Hal serupa terjadi di kubu lawan. Tiang kiri gawang Eindhoven menghalangi tembakan apik Vinicius Junior dari luar kotak penalti pada menit ke-11, sebuah balasan cepat tuan rumah atas ancaman tim Belanda tersebut.

Ketika Real Madrid berupaya mencetak gol pembuka, wasit justru memberikan penalti kepada Eindhoven setelah setengah jam laga berjalan, menyusul injakan Aurélien Tchouaméni pada kaki Sven Mijnans, pemain tim tamu, di dalam kotak penalti.

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Perišić sukses mengeksekusi penalti tersebut untuk membawa tim Belanda unggul, dengan sepakan akurat ke sisi kiri Courtois.

Real Madrid tampil menyerang dalam seperempat jam terakhir babak pertama demi mengejar gol penyeimbang sebelum turun minum. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil, sementara lini pertahanan mereka justru terbuka bagi tim tamu. Koudai Sano nyaris menambah gol kedua bagi tim Belanda pada masa injury time, tetapi sundulannya melebar di sisi tiang kanan.

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Wajah Berbeda Madrid

Real Madrid memasuki babak kedua dengan wajah berbeda. Mourinho langsung melakukan tiga pergantian sekaligus: ia memasukkan Bellingham menggantikan Tchouaméni, yang menyebabkan penalti, serta menarik duet bek tengah Éder Militão dan Antonio Rüdiger untuk digantikan Dean Huijsen dan Ibrahima Konaté, sebuah isyarat ketidakpuasannya terhadap performa lini belakang pada babak pertama.

Hanya butuh lima menit bagi Real Madrid untuk menyamakan kedudukan lewat Valverde, yang melepaskan tembakan mendatar dari dalam kotak penalti setelah memanfaatkan umpan tumit memukau dari rekannya, Arda Güler.

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Gol Indah Bellingham

Sepuluh menit berselang, Bellingham mencetak salah satu gol terindahnya bersama Real Madrid. Ia menyambut bola dengan tendangan voli langsung yang menghujam pojok kiri atas gawang tim Belanda.

Real Madrid tidak mengendurkan serangan. Mereka terus menekan, dan Mbappé berhasil menambah gol ketiga setelah menerima umpan brilian dari Güler, lalu melepaskan tembakan tepat saat kiper keluar dari sarangnya.

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Beberapa menit kemudian, Vinicius nyaris ikut berpesta gol, tetapi tembakan mendatarnya membentur tiang kanan. Itu menjadi kali kedua ia tidak beruntung dalam laga ini.

Diaz Memberi Assist, Vinicius Kembali Mencetak Gol

Pemain asal Maroko, Brahim Diaz, masuk pada menit ke-80 menggantikan Diomande. Ini merupakan penampilan pertamanya setelah tim nasional Maroko kehilangan gelar Piala Afrika 2025 berdasarkan putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) pada Selasa hari ini.

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Diaz berhasil menghapus kesedihannya dengan mengirim assist untuk gol keempat Real Madrid, yang dicetak Mbappé setelah lolos sendirian berhadapan dengan kiper.

Sebelum wasit meniup peluit panjang, Vinicius menunjukkan eksistensinya dengan mencetak gol kelima, menandai kembalinya ia ke papan skor setelah lama paceklik gol.

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Bintang asal Brasil itu menerima bola dari Bellingham, lolos berhadapan dengan kiper, lalu melepaskan tembakan yang mengecoh penjaga gawang tim Belanda tersebut, sekaligus melengkapi lima gol Los Blancos.