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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Video: Taktik yang Digunakan Spanyol Melawan Mesir... Suporter Argentina Mengganggu Lagu Kebangsaan Inggris dengan Sorakan Rasis

England vs Argentina
England
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Spain vs TBD
Spain
Egypt
Inggris
Argentina
AS
Spanyol
Mesir

Pertandingan semifinal Piala Dunia yang kedua langsung memanas sejak awal

Para pendukung tim nasional Argentina memanaskan pertandingan melawan Inggris di Piala Dunia 2026 sejak awal, tepatnya saat upacara pengumandangan lagu kebangsaan, akibat yel-yel yang dikategorikan sebagai yel-yel rasis.

Timnas Argentina berhadapan dengan timnas Inggris, hari Rabu ini, di Stadion Atlanta, dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Jurnalis Saudi Nawaf Al-Aqil, melalui akun pribadinya di platform “X”, membagikan sebuah video yang memperlihatkan para pendukung Argentina bersorak saat lagu kebangsaan timnas Inggris dikumandangkan.

Para pendukung Argentina meneriakkan: “Siapa yang tidak melompat, dia orang Inggris,” yang diadaptasi dari yel-yel yang dilontarkan oleh para pendukung Spanyol saat pertandingan persahabatan melawan timnas Mesir pada Maret lalu, di mana mereka meneriakkan: “Siapa yang tidak melompat, dia Muslim.”

Semboyan ini memicu kontroversi besar pada saat itu, bahkan Lamine Yamal, bintang tim nasional Spanyol sendiri, mengeluarkan pernyataan yang mengecam teriakan-teriakan tersebut.

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TBD

Perlu dicatat bahwa hubungan antara Argentina dan Inggris ditandai dengan permusuhan historis, akibat Perang Falkland pada tahun 1982, hingga Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) melarang wasit dari kedua negara tersebut memimpin pertandingan antara keduanya.

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