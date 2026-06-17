Video: Tak Terkalahkan... Kisah 131 hari yang menyelamatkan rekor bersejarah Ronaldo di Piala Dunia

Pemain asal Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, terhindar dari kehilangan rekornya bersama "Brasil Eropa" di Piala Dunia, berkat 131 hari.

Timnas Portugal menghadapi Republik Demokratik Kongo, hari Rabu ini, di Stadion Houston, pada putaran pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Pada menit keenam pertandingan, João Neves, gelandang Paris Saint-Germain, membuka skor untuk timnas Portugal, setelah menyundul umpan silang ke dalam gawang dengan sundulan yang luar biasa, mencetak gol Piala Dunia pertamanya dalam kariernya.

Menurut jaringan statistik “Opta”, Neves menjadi pemain termuda ketiga yang mencetak gol untuk timnas Portugal dalam sejarah Piala Dunia, pada usia 21 tahun dan 263 hari, di belakang Gonçalo Ramos yang mencetak gol di Piala Dunia 2022 pada usia 21 tahun dan 169 hari, sehingga menempati posisi kedua.

Posisi teratas tetap dipegang oleh Cristiano Ronaldo, yang mencetak gol pertamanya di Piala Dunia 2006 pada usia 21 tahun dan 132 hari, unggul 131 hari dari João Neves.

Ronaldo telah memastikan rekor luar biasanya tetap terjaga sebagai pemain termuda yang mencetak gol untuk Portugal dalam sejarah Piala Dunia, terutama karena João Neves adalah pemain termuda dalam skuad “Brasil Eropa” di Piala Dunia tersebut.

Selain itu, “El Don” juga memiliki peluang emas untuk menjadi pemain tertua yang mencetak gol bagi Portugal dalam sejarah Piala Dunia, asalkan ia mencetak setidaknya satu gol di Piala Dunia 2026, sehingga mengungguli Pepe yang mencetak gol di Piala Dunia 2022 pada usia 39 tahun dan 283 hari.