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Video: Tak pernah berhenti, Salah torehkan sentuhan baru di Liga Turki

Amed Sportif vs Trabzonspor
Amed Sportif
Trabzonspor
Super Lig
M. Salah
Turki
Mesir

Mohamed Salah melanjutkan penampilan cemerlangnya bersama Trabzonspor, setelah membuka keunggulan bagi timnya dalam laga menghadapi Amed Sportif, Senin malam ini, dalam rangkaian pertandingan pekan ketiga Liga Turki.

Bintang Mesir itu memberikan keunggulan bagi timnya lebih awal dengan mencetak gol pertama pada menit ke-11, menegaskan pengaruh ofensifnya sejak kepindahannya ke skuad klub Turki tersebut pada bursa transfer musim panas.

Gol Salah lahir dari serangan mendadak, ketika ia berhasil berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang lawan dari sekitar tengah lapangan, sebelum menggetarkan gawang.



Salah memperkuat awal musimnya yang mencolok di Liga Turki, setelah pada pekan sebelumnya membawa Trabzonspor meraih kemenangan atas Basaksehir dengan skor 2-1, dengan mencetak dua gol timnya di pertandingan tersebut.



Dengan demikian, kapten timnas Mesir itu menambah koleksinya menjadi tiga gol dalam laga-laga awalnya di liga bersama Trabzonspor, setelah tampil sebagai pemain pengganti dalam hasil imbang melawan Kasimpasa pada pekan pembuka, sebelum tampil gemilang pada penampilan perdananya sebagai starter menghadapi Basaksehir.

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