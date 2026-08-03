Leandro Paredes, pemain Boca Juniors, terlibat dalam masalah baru saat timnya menghadapi Newell's Old Boys, di Liga Argentina.

Paredes menuai kritik luas usai final Piala Dunia, yang ia kalah bersama Argentina di hadapan Spanyol, hingga La Roja meraih gelar keduanya.

Gelandang Argentina Leandro Paredes menyerang dua pemain timnas Spanyol, Eric Garcia dan Gavi, tepat setelah peluit panjang berbunyi, dalam perilaku tidak sportif yang memicu kemarahan luas.

Dari tengah lapangan stadion "MetLife Stadium", Paredes tidak bisa menerima kekalahan negaranya dari Spanyol dengan skor tanpa balas di masa perpanjangan waktu; ia meledak dalam kemarahan setelah pertandingan berakhir dan menyerang para pemain Spanyol dengan pukulan dalam pemandangan yang memalukan.

Dini hari tadi Boca Junior bertemu dengan Newell's Old Boys, dalam pertandingan yang berakhir imbang 2-2, namun Paredes enggan keluar tanpa memicu gelombang kemarahan baru terhadap dirinya.

Dalam salah satu serangan lawan, pemain Newell's, Facundo Guch, terjatuh ke tanah setelah berebut bola dengan salah satu pemain Boca Juniors, dan ketika ia mencoba bangkit, Paredes mengejutkan semua orang dengan menendang bola keras ke arah tubuhnya hingga membuatnya kembali terjatuh ke tanah dalam tindakan tidak beretika dari pemain timnas Argentina itu.

Krisis besar pun meletus di lapangan akibat tindakan ini dan Paredes mendapatkan kartu kuning, tetapi ia menuai kritik keras karena perilakunya yang keras.







