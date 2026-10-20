Tidak ada lagi tim di Liga Roshn Saudi yang mampu menghentikan penyerang Al-Ittihad asal Maroko, Youssef En-Nesyri, dari mencetak gol.

Al-Ittihad mengalahkan Al-Ettifaq dengan skor 4-1, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada hari Selasa, di markas tim terakhir, pada pekan kesepuluh Liga Roshn Saudi.

Pertandingan menyaksikan kehadiran Youssef En-Nesyri di bangku cadangan Al-Ittihad sejak awal, sebelum ia tampil sebagai pemain pengganti pada menit ke-72 pertandingan.

Sejak saat itu, penyerang Maroko tersebut mencuri seluruh perhatian, ketika ia mencetak gol ketiga pada menit ke-80, setelah mengubah umpan silang mendatar dari Muhannad Al-Shanqeeti ke dalam gawang.

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En-Nesyri menambah gol keduanya dan gol keempat bagi timnya pada menit ke-85, setelah mengubah umpan silang dari Ahmed Al-Ghamdi ke dalam gawang dengan sundulan kepala yang istimewa.

Penyerang Maroko itu melanjutkan penampilan gemilangnya pada musim ini, ketika ia berhasil mencetak gol dalam empat pertandingan beruntun di Liga Roshn Saudi.

En-Nesyri mencetak satu gol ke gawang Al-Feiha pada pekan keenam Liga Roshn, dua gol melawan Al-Faisaly pada pekan ketujuh, dan satu gol dalam klasik melawan Al-Hilal pada pekan kedelapan, sebelum dua golnya ke gawang Al-Ettifaq.

Dengan demikian, En-Nesyri menjadi pencetak gol terbanyak Al-Ittihad pada musim ini di Liga Roshn Saudi dengan koleksi 7 gol, unggul dua gol atas pemain Nigeria George Ilenikhena dan pemain Belanda Steven Bergwijn.

Penyerang Al-Ittihad itu juga menjadi pencetak gol terbanyak kedua Liga Roshn pada musim ini dengan koleksi 7 gol, terpaut 4 gol di belakang pemain Inggris Ivan Toney, penyerang Al-Ahli, yang telah mencetak 11 gol.