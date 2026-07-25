Pemain asal Norwegia, Erling Haaland, menyita perhatian dalam pesta pernikahan rekan setimnya di Manchester City, kiper asal Italia, Gianluigi Donnarumma, setelah memimpin para tamu memperagakan selebrasi terkenal barisan Viking "viking row", dalam sebuah momen yang memicu interaksi luas di media sosial.

Selebrasi ini berasal dari timnas Norwegia, yang turut berperan dalam menyebarkannya selama Piala Dunia 2026, di mana selebrasi ini mengandalkan seorang pemimpin yang memukul drum dua kali untuk menentukan irama, sebelum para peserta duduk dalam barisan yang rapat dan meniru gerakan mendayung sambil meneriakkan kata "Row".

Para pemain Norwegia telah memperagakan selebrasi ini selama Piala Dunia di bawah pimpinan Martin Ødegaard, setelah kemenangan atas Brasil, sebelum kali ini Haaland membawanya ke suasana pesta pernikahan.

Donnarumma menikahi pasangan hidupnya, Alessia Elefante, dalam sebuah pesta mewah yang digelar di Italia, dan dihadiri sejumlah bintang sepakbola, di antaranya Sandro Tonali, Nicolò Barella, dan legenda Milan, Paolo Maldini.

Selama pesta berlangsung, Haaland naik ke panggung dan memegang drum untuk memimpin puluhan tamu dalam memperagakan selebrasi, sementara semua orang duduk di lantai meniru gerakan mendayung mengikuti irama drum.

Penyerang asal Norwegia itu, yang beberapa hari lalu merayakan ulang tahunnya yang ke-26, menghadirkan suasana ceria di pesta tersebut, karena ia tertawa lepas pada salah satu momen, dan berhenti untuk menjelaskan kepada salah satu tamu cara yang benar dalam memperagakan selebrasi tersebut.

Publik pun bereaksi terhadap potongan momen yang beredar, di mana salah satu penggemar menulis: "Pria ini tidak dibenci oleh siapa pun", sementara yang lain berkomentar: "Aku tidak bisa berhenti tertawa. Sepertinya itu pesta pernikahan yang menyenangkan", sedangkan yang ketiga menulis: "Haaland benar-benar luar biasa", sebagaimana dikutip surat kabar The Sun.

Haaland menghadiri pesta itu ditemani pasangannya, Isabel Haugseng Johansen, sementara Donnarumma merayakan pernikahannya dengan kekasih masa kecilnya, yang darinya ia dikaruniai anak pertama mereka pada tahun 2024.

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