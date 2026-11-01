Video: "Tak Ada Tempat untuk Vinicius Sekarang", Diomande Guncang Perhitungan Real Madrid dengan Gol Menakjubkan!

Pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, mengirim pesan kuat dalam persaingan merebut tempat di susunan utama Real Madrid, setelah mencetak gol spektakuler ke gawang Racing Santander, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim di Stadion "El Sardinero", seraya terus memanfaatkan absennya pemain Brasil, Vinicius Junior, dan memunculkan tanda tanya seputar masa depan sang pemain dalam perhitungan tim pelatih.

Real Madrid mendominasi jalannya babak pertama, setelah unggul tiga gol tanpa balas, yang dibuka Kylian Mbappe lewat penalti kontroversial pada menit ke-11, sebelum Jude Bellingham menambah gol kedua pada menit ke-22, melalui umpan matang dari Arda Guler.

Gol ketiga ditorehkan Diomande pada menit ke-36, setelah dia menyambut bola halauan pertahanan Racing dari sebuah tendangan sudut, lalu melepaskan tembakan langsung dengan kaki kanannya dari luar kotak penalti, yang bersarang di sudut atas gawang kiper Aguirre, menjadi salah satu momen terindah dalam laga tersebut.

Pemain sayap asal Pantai Gading itu sedang menjalani periode yang gemilang dan mencolok, memanfaatkan hukuman larangan bermain selama 4 pertandingan yang dijatuhkan kepada Vinicius Junior, hukuman yang memberinya kesempatan tampil sebagai starter dan membuktikan kemampuannya, setelah dia berhasil menampilkan performa istimewa yang menjadikannya pesaing serius untuk satu tempat di susunan pemain.

Diomande mengangkat koleksi golnya menjadi 5 gol musim ini, empat di antaranya di Liga Spanyol, menegaskan bahwa dia tidak sekadar menutupi absennya sang bintang Brasil, melainkan berupaya memanfaatkan kesempatan dengan cara terbaik yang mungkin, dan memaksakan diri sebagai pilihan yang sulit diabaikan.

Dengan terus bersinarnya pemain Pantai Gading itu, muncul pertanyaan: apakah Vinicius akan dengan mudah menemukan kembali tempatnya sebagai starter setelah masa larangan bermain berakhir, atau justru Diomande sedang menulis awal dari sebuah babak baru di posisi sayap?