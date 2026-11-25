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AS Roma belajar dari pengalaman dan lolos dari remontada baru di kandang tuan rumah Paris Saint-Germain. I Giallorossi memaksakan hasil imbang 2-2 dalam laga yang digelar Rabu malam ini di Stadion Parc des Princes pada pekan kelima fase liga Liga Champions.

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Roma unggul lebih dulu pada menit kelima lewat Mario Hermoso, tetapi Paris Saint-Germain menyamakan kedudukan melalui Ilya Zabarnyi pada menit ke-31.

Tim asal Prancis itu kemudian berbalik unggul lewat gol pemain pengganti Ousmane Dembélé dari titik penalti pada menit ke-62 dan tampak akan meraih kemenangan. Namun, tim tamu membalas dengan cara yang sama pada menit ke-87 saat pemain pengganti Donyell Malen mencetak gol dari penalti lainnya.

Hasil imbang yang dramatis ini tercipta setelah Roma menelan kekalahan dalam sejumlah laga besar musim ini, ketika mereka sempat unggul sebelum menjadi korban remontada.

Roma sempat unggul atas Real Madrid di Stadio Olimpico, tetapi Los Blancos membalikkan keadaan dan menang 4-3. Mereka juga sempat memimpin atas Manchester United di Old Trafford sebelum Setan Merah bangkit dan menang 3-2.

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Rentetan kemenangan Saint-Germain terhenti setelah meraih nilai sempurna dalam empat pekan pertama, tetapi koleksi poin mereka bertambah menjadi 13 di peringkat kedua. Hasil ini memastikan Real Madrid tetap di puncak klasemen sebagai satu-satunya tim yang memenangi lima laga pertama musim ini.

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Di sisi lain, Roma menambah koleksi poin mereka menjadi lima dan menempati peringkat ke-25, dengan catatan satu kemenangan dan dua hasil imbang.

Kejutan dalam Susunan Pemain

Luis Enrique terpaksa menjalani laga tanpa dua winger andalannya, Désiré Doué dan Khvicha Kvaratskhelia. Pelatih asal Spanyol itu juga memutuskan memasang Dembélé di bangku cadangan, meski sebelum pertandingan muncul spekulasi bahwa sang pemain akan kembali ke starting XI untuk pertama kalinya dalam sebulan.

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Menurut Stats Foot, ini merupakan kali pertama Saint-Germain menjalani laga Liga Champions tanpa ketiga pemain tersebut sejak Oktober 2025, ketika tim asal Prancis itu mengalahkan Barcelona 2-1.

Di lini belakang, salah satu kejutan terbesar dalam susunan pemain Paris Saint-Germain adalah dimainkannya Ilya Zabarnyi sejak awal menggantikan sang kapten Marquinhos, berduet dengan Willian Pacho dan Lucas Hernández.

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Dengan tampil dalam laga ini, Achraf Hakimi mencatatkan penampilan ke-84 di kompetisi Eropa, terbanyak untuk pemain Maroko, melampaui rekor milik Hakim Ziyech (83 laga), menurut Stats Foot.

Di lini serang, Enrique mengandalkan Magnes Akliouche di sayap kanan bersama Senny Mayulu dan Ferran Torres dalam susunan darurat yang mencerminkan banyaknya pemain absen di skuad.

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Di kubu lawan, Gian Piero Gasperini membuat kejutan dengan melakukan perubahan mencolok pada susunan pemain Roma. Ia memutuskan memasang pencetak gol terbanyak Serie A, Donyell Malen, di bangku cadangan, meski sang pemain mencetak empat gol pada laga sebelumnya.

Bintang asal Argentina, Paulo Dybala, juga memulai laga dari bangku cadangan, sehingga Gasperini mengandalkan lini serang muda yang dipimpin Santiago Castro bersama Matías Soulé dan Niccolò Pisilli.

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Castro berusia 22 tahun, Soulé 23 tahun, dan Pisilli 22 tahun. Ini menjadi indikasi jelas bahwa pelatih asal Italia itu mengandalkan pemain muda saat menghadapi sang juara bertahan Liga Champions.

Di lini belakang, mantan pemain Marseille, Leonardo Balerdi, absen dari barisan pertahanan, sementara Evan Ndicka mengisi posisi bek tengah dalam trio lini belakang. Adapun gelandang asal Prancis, Manu Koné, salah satu pilar terpenting di lini tengah Roma, tampil sejak menit awal.

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Kejutan Italia dan Dominasi Prancis

Tim tamu tidak menunggu lama. Hanya beberapa menit setelah peluit tanda dimulainya laga, Roma berhasil mencetak gol pembuka dengan memanfaatkan kesalahan Magnes Akliouche, yang kehilangan bola sehingga berujung serangan balik cepat. Serangan itu dituntaskan Hermoso dengan sepakan yang bersarang di gawang.

Saint-Germain bangkit setelah kebobolan dan dengan cepat mengambil alih kendali, mendominasi jalannya pertandingan demi mencari gol penyeimbang.

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Upaya tim asal Paris itu membuahkan hasil setelah setengah jam laga berjalan. Berawal dari sepak pojok yang dieksekusi Senny Mayulu dari sisi kanan, Zabarnyi menyundul bola ke gawang tim asal Italia itu dan mencetak gol pertamanya di kompetisi antarklub Eropa tersebut.

Meski kedua tim minim serangan ke arah gawang pada babak pertama, Saint-Germain menunjukkan dominasi nyaris mutlak atas jalannya permainan, dengan penguasaan bola mencapai 72% hingga akhir babak.

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Babak Penalti

Enrique ingin menyuntikkan energi baru saat memasuki babak kedua dengan memasukkan Dembélé dan Zaïre-Emery menggantikan Ferran Torres dan Nuno Mendes.

Pergantian itu langsung membuahkan hasil. Kurang dari seperempat jam setelah babak kedua dimulai, Saint-Germain berhasil unggul lewat gol kedua dari titik penalti. Hadiah penalti itu didapat Hakimi setelah dijatuhkan pemain asal Brasil, Wesley, dan Dembélé sukses mengeksekusinya.

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Dembélé menambah koleksi golnya bersama Saint-Germain di Liga Champions menjadi 22 gol, menyamai torehan Neymar di peringkat ketiga daftar pencetak gol terbanyak tim asal Paris itu di kompetisi tersebut, di belakang Kylian Mbappé (42 gol) dan Edinson Cavani (30 gol).

Sama seperti Saint-Germain yang mencetak gol di babak kedua dari titik penalti, Roma juga berhasil menyamakan kedudukan dengan cara serupa. Tim asal Italia itu mendapat hadiah penalti akibat handball Vitinha di dalam kotak penalti, dan pemain pengganti Donyell Malen sukses menuntaskannya.