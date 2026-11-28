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Real Madrid menelan kekalahan menyakitkan di kandang sendiri, Santiago Bernabeu, setelah takluk dari Deportivo Alaves dengan skor 2-1, meski menguasai bola dan berulang kali berupaya membalikkan keadaan. Rentetan kemenangan mereka di bawah asuhan Jose Mourinho pun terhenti setelah 10 laga beruntun, dan Los Blancos menerima pukulan telak dalam persaingan merebut gelar Liga Spanyol.

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Real Madrid memasuki laga pekan ke-14 LaLiga ini dengan ambisi meraih kemenangan ke-11 secara beruntun dan menyamai Barcelona di puncak klasemen, berbekal suntikan moral besar usai menang telak 5-1 atas Eindhoven di Liga Champions. Namun, Alaves berhasil mematahkan prediksi dan membawa pulang tiga poin dari markas Los Blancos.

Tuan rumah memulai pertandingan dengan tekanan serangan yang jelas, dan Kylian Mbappe nyaris membuka skor lebih awal setelah memaksa kiper Antonio Sivera beraksi pada menit kelima. Tiga menit kemudian, ia menciptakan peluang lain untuk Vinicius Junior, tetapi pemain asal Brasil itu gagal menjebol gawang.

Bertolak belakang dengan jalannya pertandingan, Alaves memanfaatkan kesalahan Dean Huijsen yang mengembalikan bola dengan lemah. Toni Martinez merebut bola tersebut dan berhadapan satu lawan satu dengan Thibaut Courtois, lalu mengecohnya dan menceploskan bola ke gawang yang kosong pada menit ke-22.

Real Madrid berusaha menyamakan kedudukan sebelum turun minum, tetapi upaya Jude Bellingham tidak berbuah gol. Sivera menepis tembakannya pada menit ke-34, kemudian satu percobaan lain dari pemain asal Inggris itu berbelok menjadi sepak pojok.

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Meski mendominasi dan unggul penguasaan bola, Los Blancos tak mampu menembus pertahanan Alaves yang terorganisasi dengan baik, sehingga babak pertama ditutup dengan ketertinggalan satu gol. Mourinho pun tampak geram dan menerima kartu kuning akibat protesnya terhadap keputusan wasit.

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Memasuki babak kedua, pelatih asal Portugal itu melakukan dua pergantian dengan memasukkan Bernardo Silva dan Yan Diomande untuk menggantikan Aurelien Tchouameni dan Brahim Diaz. Namun, Alaves terus mengancam gawang tuan rumah. Gol mereka pada menit ke-49 dianulir karena offside, sebelum akhirnya menggandakan keunggulan pada menit ke-61. Perez memanfaatkan kesalahan lain dari Dean Huijsen, mendahului para bek untuk menguasai bola, lalu mengecoh Courtois dan menyarangkannya ke gawang yang kosong. Tugas Real Madrid pun menjadi semakin berat.

Real Madrid membalas pada menit ke-70 ketika Mbappe memanfaatkan sepak pojok yang dieksekusi dengan cepat. Bellingham dengan cerdik mengirim bola kepada penyerang asal Prancis itu di dalam kotak penalti, dan Mbappe melepaskan tembakan keras ke bawah mistar. Gol tersebut menjadi golnya yang ke-14 di Liga Spanyol musim ini sekaligus memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1.

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Tuan rumah mengurung kotak penalti Alaves pada menit-menit akhir, tetapi tiang gawang menggagalkan sundulan Bellingham, sementara Sivera terus menghalau gelombang serangan Los Blancos.

Pada menit ke-86, Real Madrid mengira telah mendapatkan penalti setelah Bellingham terjatuh di dalam kotak terlarang. Namun, setelah intervensi VAR, wasit Cesar Soto Grado membatalkan keputusannya dan justru menghukum pemain asal Inggris itu karena diving. Bellingham, yang sudah menerima kartu kuning pada menit ke-75, kemudian diganjar kartu kuning kedua dan diusir dari lapangan pada menit ke-89.

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Alaves bertahan hingga laga usai dan meraih kemenangan berharga yang mengantar mereka ke peringkat kedelapan. Sebaliknya, Real Madrid kehilangan poin penting dan rentetan kemenangan mereka terhenti di angka sepuluh laga. Atletico Madrid pun menyalip mereka di klasemen, sementara jarak dengan Barcelona berpotensi melebar menjadi enam poin jika Blaugrana menang atas Deportivo La Coruna.