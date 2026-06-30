Video: Tak ada kejutan hari ini... Mbappé tampil gemilang dan Prancis menunjukkan kehebatannya untuk melanjutkan perjalanan mereka di Piala Dunia

Kylian Mbappé, bintang tim nasional Prancis, memimpin Les Bleus meraih kemenangan mudah atas tim nasional Swedia dengan skor 3-0 dalam pertandingan yang digelar dini hari Rabu ini di Stadion MetLife dalam babak 32 besar Piala Dunia.

Timnas Prancis pun memastikan tempatnya di babak 16 besar dan akan berhadapan dengan Paraguay pada Minggu pagi mendatang.

Tim Les Bleus berhasil menghindari kejutan seperti yang dialami timnas Jerman, yang tersingkir dari babak 32 besar oleh Paraguay pada Senin kemarin.

Prancis kini menjadi tim Eropa kedua yang lolos ke babak 16 besar sejauh ini, setelah Norwegia yang menyingkirkan Pantai Gading pada hari Selasa kemarin.

Mbappé mematahkan kutukan tiang gawang

Pertandingan dimulai dengan tempo cepat dari kedua belah pihak, di mana tim Swedia mengejutkan lawan Prancisnya dengan tekanan balik, sehingga sepertiga jam pertama pertandingan berlangsung cukup seimbang.

Pada menit ke-20, Kylian Mbappé menerima umpan terobosan yang brilian, yang membuatnya berhadapan satu lawan satu dengan kiper dan dengan mudah mencetak gol melalui tendangan ke sisi kiri kiper, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside.

Ancaman Prancis terus berlanjut, dan pada menit ke-31, Barkola mengirim umpan silang datar yang disambar Mbappé dengan tendangan keras yang membentur tiang kanan gawang Swedia.

Empat menit kemudian, Michael Olesi melepaskan tendangan gunting yang akurat, kali ini membentur tiang kiri, sehingga tekanan Prancis terus berlanjut di babak pertama.

Saat kedua tim bersiap mengakhiri babak pertama dan kembali ke ruang ganti dengan skor imbang tanpa gol, Mbappé membuka skor pada menit terakhir melalui tendangan akurat ke sudut jauh setelah menerima umpan dari Ousmane Dembélé.

Penampilan gemilang Mbappé terus berlanjut

Saat babak kedua dimulai, serangan Prancis tak kunjung berhenti, dan Barkola mencetak gol kedua hanya 7 menit setelah babak dimulai melalui tendangan dari dalam kotak penalti saat pertahanan tim kuning lengah.

Penampilan gemilang Mbappé terus berlanjut saat ia mencetak gol keduanya dan gol ketiga bagi Les Bleus pada menit ke-74, setelah menerima umpan terobosan dari Oulissi yang ia selesaikan ke gawang saat kiper keluar.

Enam menit sebelum waktu normal pertandingan berakhir, Didier Deschamps, pelatih timnas Prancis, memutuskan untuk mengganti Mbappé dan memasukkan Ryan Sharqi.

Penyerang Swedia, Victor Giociris, nyaris mencetak gol untuk menyelamatkan muka setelah melepaskan tendangan datar pada menit terakhir babak kedua, namun kiper Prancis berhasil menepisnya dengan mantap.