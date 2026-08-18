Klub Al Nassr menolak terjebak dalam perangkap kejutan di ajang Piala Raja Salman, dan menyusul tim-tim besar ke babak 16 besar.

Al Nassr menang atas Al Diriyah dengan skor 4-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, hari Selasa ini, di Stadion Al Awwal Park, pada babak 32 besar turnamen Piala Raja Salman.

Al Diriyah memulai pertandingan dengan kuat, bahkan mereka membuka keunggulan hanya setelah dua menit berlalu, melalui pemainnya Oscar Rodriguez, setelah memanfaatkan umpan silang datar yang diarahkannya ke dalam gawang kiper Brasil Bento.

Namun balasan Al Nassr datang dengan keras, terlebih di tengah kilaunya bintang Portugalnya Joao Felix, di mana ia menciptakan gol pertama pada menit ke-11, untuk bek Prancis Mohamed Simakan, setelah mengirim umpan silang datar, yang diarahkan pemain terakhir ke gawang lewat tumit.

Felix sendiri menambah gol kedua untuk Al Nassr pada menit ke-36, setelah winger Prancis Kingsley Coman melewati dari sisi kanan dengan cemerlang, sebelum mengirimkan umpan silang datar kepadanya yang diarahkannya ke gawang kiper Nicola Vasilj.

Selang satu menit saja, penyerang Saudi Abdullah Al Hamdan menambah gol ketiga, setelah berhadapan satu lawan satu dengan gawang Vasilj, memanfaatkan umpan terobosan istimewa dari winger Senegal Sadio Mane, sebelum menempatkannya di dalam gawang dengan cemerlang.

Joao Felix mencetak gol kedua untuknya dan keempat untuk Al Nassr pada menit ke-68, setelah memanfaatkan umpan silang datar istimewa dari bek kanan Nawaf Boushal, untuk melepaskan tembakan langsung ke dalam gawang Vasilj yang gagal menghalaunya.

Dengan demikian Al Nassr lolos ke babak 16 besar turnamen Piala Raja Salman, menyusul rombongan tim-tim besar yang menghindari kejutan, seperti Al Hilal, Al Ahli, Al Ittihad, dan Al Qadsiah.

"Al Alami" bermimpi menjuarai Piala Raja Salman untuk pertama kalinya setelah absen selama 36 tahun, tepatnya sejak meraih gelar untuk terakhir kalinya pada 1990.