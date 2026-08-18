Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al Diriyah v Al Nassr: The King's CupGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Tak Ada Kejutan, Al Nassr Menghukum Al Diriyah dan Menyusul Tim Besar ke Babak 16 Besar Piala

Al Diriyah vs Al Nassr FC
Al Diriyah
Al Nassr FC
King Cup
Arab Saudi

"El Clasico" jadi tim terbaru yang lolos ke babak 16 besar

Klub Al Nassr menolak terjebak dalam perangkap kejutan di ajang Piala Raja Salman, dan menyusul tim-tim besar ke babak 16 besar.

Al Nassr menang atas Al Diriyah dengan skor 4-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, hari Selasa ini, di Stadion Al Awwal Park, pada babak 32 besar turnamen Piala Raja Salman.

Al Diriyah memulai pertandingan dengan kuat, bahkan mereka membuka keunggulan hanya setelah dua menit berlalu, melalui pemainnya Oscar Rodriguez, setelah memanfaatkan umpan silang datar yang diarahkannya ke dalam gawang kiper Brasil Bento.

Namun balasan Al Nassr datang dengan keras, terlebih di tengah kilaunya bintang Portugalnya Joao Felix, di mana ia menciptakan gol pertama pada menit ke-11, untuk bek Prancis Mohamed Simakan, setelah mengirim umpan silang datar, yang diarahkan pemain terakhir ke gawang lewat tumit.

Tiket pertandingan Liga Roshn SaudiBeli tiketmu sekarang!

Saudi Pro League
Al Riyadh crest
Al Riyadh
ALR
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Saudi Pro League
Al Hazem crest
Al Hazem
ALH
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR

Felix sendiri menambah gol kedua untuk Al Nassr pada menit ke-36, setelah winger Prancis Kingsley Coman melewati dari sisi kanan dengan cemerlang, sebelum mengirimkan umpan silang datar kepadanya yang diarahkannya ke gawang kiper Nicola Vasilj.

Selang satu menit saja, penyerang Saudi Abdullah Al Hamdan menambah gol ketiga, setelah berhadapan satu lawan satu dengan gawang Vasilj, memanfaatkan umpan terobosan istimewa dari winger Senegal Sadio Mane, sebelum menempatkannya di dalam gawang dengan cemerlang.

Joao Felix mencetak gol kedua untuknya dan keempat untuk Al Nassr pada menit ke-68, setelah memanfaatkan umpan silang datar istimewa dari bek kanan Nawaf Boushal, untuk melepaskan tembakan langsung ke dalam gawang Vasilj yang gagal menghalaunya.

Dengan demikian Al Nassr lolos ke babak 16 besar turnamen Piala Raja Salman, menyusul rombongan tim-tim besar yang menghindari kejutan, seperti Al Hilal, Al Ahli, Al Ittihad, dan Al Qadsiah.

"Al Alami" bermimpi menjuarai Piala Raja Salman untuk pertama kalinya setelah absen selama 36 tahun, tepatnya sejak meraih gelar untuk terakhir kalinya pada 1990.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google