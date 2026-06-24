Video.. Swiss mengalahkan Kanada di kandang lawan dan merebut posisi teratas

Tim nasional Swiss berhasil memuncaki Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2026, setelah pertarungan sengit melawan tuan rumah Kanada, yang berakhir dengan kemenangan tim tamu (2-1) pada hari Rabu ini, di Stadion "BC Place" di kota Vancouver.

Kedua gol Swiss dicetak oleh Robin Vargas pada menit ke-46 dan Johan Manzambi pada menit ke-57, sedangkan satu-satunya gol Kanada dicetak oleh Promis David pada menit ke-76.









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Setelah babak pertama berakhir tanpa gol di mana kedua tim saling bertukar serangan, Swiss langsung unggul di awal babak kedua, sebelum menambah gol pengaman melalui serangan balik cepat, memanfaatkan upaya Kanada untuk menyamakan kedudukan.

Tim tuan rumah mendominasi sebagian besar babak kedua dan melancarkan serangkaian serangan ke gawang Swiss, namun kiper Borussia Dortmund, Gregor Kobel, tampil gemilang menghalau para pemain Kanada dan menggagalkan sejumlah peluang berbahaya, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan Swiss (2-1).





Dengan merebut puncak Grup B dengan 7 poin, Swiss memastikan diri akan bertanding di babak 32 besar melawan salah satu tim terbaik yang lolos sebagai peringkat ketiga, di mana lawannya akan berasal dari salah satu dari lima grup berikut: E, F, G, I, atau J.

Dengan demikian, masih terbuka kemungkinan bagi tim Swiss untuk menghadapi tim peringkat ketiga dari Grup 5, Grup 6, Grup 7, Grup 9, atau Grup 10.

Di sisi lain, Kanada menyelesaikan babak grup di posisi kedua dengan raihan 6 poin, sehingga akan berhadapan dengan runner-up Grup 1, yang terdiri dari Republik Ceko, Korea Selatan, Meksiko, dan Afrika Selatan.



