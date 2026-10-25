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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Suporter Barcelona Memprovokasi Real Madrid dengan Spanduk Menghebohkan Sebelum Kickoff El Clasico

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
Spanyol

Laga panas di Liga Spanyol

Suporter Barcelona membakar atmosfer El Clasico menghadapi Real Madrid, yang akan digelar malam ini di Stadion Camp Nou, dalam lanjutan La Liga.

Barcelona menempati puncak klasemen La Liga dengan 27 poin, sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan 21 poin.

Perjalanan di La Liga masih panjang, tetapi peluang terbuka lebar bagi Barcelona selaku pemuncak klasemen untuk memperlebar jarak, sehingga menjadikan El Clasico ini layaknya laga final melawan Real Madrid yang tengah limbung di ambang keruntuhan, dan membutuhkan poin dari pertandingan ini untuk kembali bersaing dengan kuat.

Surat kabar "Sport" merilis potongan video para suporter Barcelona di sekitar stadion pertandingan, saat mereka menyanyikan yel-yel untuk tim kesayangan sebelum memasuki tribune.

Para suporter mengangkat spanduk provokatif untuk Real Madrid yang bertuliskan: "Nerakamu adalah Blaugrana".


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