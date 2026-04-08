Video: Suporter Atlético Madrid melontarkan yel-yel yang menghina Islam menjelang laga melawan Barcelona

Para pendukung Atlético Madrid memicu kontroversi besar menjelang pertandingan tim mereka malam ini melawan Barcelona, dalam leg pertama perempat final Liga Champions.

Semua mata tertuju pada pertandingan yang diprediksi akan memanas di leg pertama perempat final Liga Champions, saat Barcelona menjamu rivalnya, Atlético Madrid, dalam pertemuan ulang, beberapa hari setelah pertarungan sengit di La Liga yang berakhir dengan kemenangan dramatis bagi tim Catalan (2-1).

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memutuskan, Selasa kemarin, untuk memulai prosedur disiplin terhadap Federasi Sepak Bola Spanyol, setelah teriakan-teriakan yang menyinggung agama Islam terdengar selama pertandingan persahabatan La Roja melawan Mesir.

Pertandingan berakhir imbang tanpa gol, namun penonton yang hadir di stadion tersebut bersiul saat lagu kebangsaan Mesir dikumandangkan, lalu meneriakkan yel-yel yang menghina Islam.

Teriakan rasis dari tribun ("Siapa yang tidak melompat, dia Muslim") menyebar ke seluruh dunia dan akan diselidiki oleh FIFA.

Hari ini, beberapa jam sebelum dimulainya pertandingan Barcelona, para pendukung Atlético Madrid berkumpul di depan hotel tempat para pemain menginap, dan meneriakkan banyak yel-yel yang menentang Barcelona.

Tidak berhenti sampai di situ, para penonton juga meneriakkan yel-yel yang menghina Islam, seperti yang terjadi pada pertandingan Mesir.

Menurut video yang dipublikasikan oleh surat kabar "Sport", para pendukung meneriakkan kalimat "Siapa yang tidak melompat, dia Muslim", dalam konteks penghinaan terhadap Islam.

