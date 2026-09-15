Suporter Al Hilal Saudi berusaha memberikan penghormatan kepada pemain Portugal mereka, Ruben Neves, setelah insiden dalam laga melawan Al Taawoun di Liga Roshn Pro, sementara sang pemain merespons dengan mencetak gol keunggulan ke gawang Al Gharafa asal Qatar di Liga Elite Asia.

Suporter Al Hilal mengangkat sebuah spanduk besar saat dimulainya laga melawan Al Gharafa hari Selasa ini di Stadion "Kingdom Arena", yang bertuliskan angka 8, sebagai isyarat merujuk pada nomor punggung Neves.

Suporter Al Zaeem mengisyaratkan insiden disayangkan yang terjadi dalam laga tim biru melawan Al Taawoun, ketika suporter lawan meneriakkan nama mendiang Diogo Jota, sahabat dekat Neves, dalam upaya memancing dan memecah konsentrasinya.

Tindakan ini memicu kemarahan sang bintang Portugal, yang lantas menunjuk ke langit dengan tangannya, seolah berkata "Allah melihat kalian".

Laga yang berlangsung pada Sabtu lalu dalam pekan ketujuh kompetisi lokal itu berakhir dengan kemenangan Al Hilal enam gol tanpa balas.

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Insiden ini memicu reaksi besar di Arab Saudi, di mana para mantan bintang berlomba-lomba menyampaikan permintaan maaf kepada Neves, sementara Liga Roshn mengecam insiden tersebut, dan diperkirakan akan menjatuhkan sanksi kepada suporter Al Taawoun.

Di sisi lain, Neves membalas kebaikan suporter Al Hilal dengan cara terbaik, setelah membuka keunggulan tim biru pada laga pertama di turnamen benua tersebut, lalu menghampiri para suporter untuk memberikan salam istimewa.

Neves mencetak gol pertama Al Hilal dalam laga itu lewat tendangan penalti pada masa tambahan waktu babak pertama, dengan menembakkannya keras ke pojok kanan atas gawang tim Qatar.