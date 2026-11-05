Para pendukung Al Ahli Saudi belum melupakan Matthias Jaissle, meski dirinya telah pergi dari kursi kepelatihan tim pada awal musim ini. Tuntutan agar ia kembali pun muncul ke permukaan, setelah namanya belakangan dikaitkan dengan kemungkinan hengkang dari Newcastle United Inggris, menyusul menurunnya hasil-hasil yang diraih.

Gerakan dari suporter ini datang di saat Al Ahli tengah mengalami situasi tidak stabil di bawah kepemimpinan pelatih asal Belanda, Marino Pusic, yang hingga kini belum berhasil menanamkan kendali taktiknya atas tim, di tengah kritik yang kian meningkat akibat hasil-hasil serta masalah teknis dan disiplin yang menyertai periode kepelatihannya.

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Dalam sebuah video yang beredar di platform "X", akun Instagram Jaissle terlihat dibanjiri komentar dari para pendukung Al Ahli, yang meminta pelatih asal Jerman itu untuk kembali ke Jeddah dan mengambil alih kendali tim, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan masih kuatnya keterikatan sebagian suporter dengan masa kerjanya bersama Al Ahli.

Pertandingan berikutnya AHL Saudi Pro League 12.30 ALT

Jaissle sebelumnya meninggalkan Al Ahli pada awal musim ini, setelah membayar klausul penalti dalam kontraknya yang mencapai 12,5 juta euro, demi menangani kepelatihan Newcastle United. Al Ahli kemudian memulai pencarian pengganti yang berakhir dengan merekrut Pusic.

Namun, kiprah pelatih asal Belanda itu tidak berjalan sesuai harapan para suporter, lantaran hasil-hasil menurun serta munculnya masalah teknis dan disiplin, yang mendorong meningkatnya tuntutan untuk memecatnya, sekaligus membuka pintu bagi beredarnya nama-nama pelatih potensial sebagai penggantinya.

Meski Jaissle dikaitkan dengan kepergian dari Newcastle akibat hasil-hasil yang diraih, kembalinya ia ke Al Ahli masih sekadar harapan dari para suporter, dan tidak ada indikasi resmi mengenai adanya negosiasi antara kedua belah pihak.

Di antara pesan-pesan permohonan di media sosial dan krisis staf kepelatihan saat ini, pertanyaannya tetap: akankah keinginan para pendukung Al Ahli berubah menjadi kenyataan, ataukah kembalinya pelatih asal Jerman itu akan tetap menjadi sekadar mimpi?