Mohammed Al-Owais menjadi pahlawan rekan-rekannya di timnas Arab Saudi setelah membawa mereka melaju ke partai final turnamen Piala Teluk Arab edisi ke-27, "Khaleeji 27".

Timnas Arab Saudi mengalahkan Qatar lewat adu penalti, setelah bermain imbang tanpa gol pada waktu normal dan perpanjangan waktu dalam laga yang mempertemukan keduanya hari Sabtu ini, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada babak semifinal turnamen Teluk tersebut.

Adu penalti menyaksikan ketangguhan Mohammed Al-Owais, yang berhasil menggagalkan dua tendangan penalti dari Jassem Jaber dan Khouki Bouallam, sehingga Arab Saudi berhasil menang 3-2.

Tendangan Bouallam secara khusus menjadi momen istimewa, karena Al-Owais menggagalkannya pada awalnya, namun tendangan diulang akibat ia keluar dari garis gawang, tetapi ia kembali berhasil menggagalkannya saat pengulangan.

Berkat penampilan tersebut, Mohammed Al-Owais meraih penghargaan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan, sebagaimana diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Piala Teluk.

Rekan-rekan kiper Al-Hilal itu juga merayakan keberhasilannya seusai pertandingan dengan mengangkatnya ke atas pundak, setelah ia menjadi penyebab terbesar lolosnya tim ke partai final.

Al-Owais mengulang penampilan gemilang yang ia tunjukkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, khususnya pada laga pertama fase grup melawan Uruguay, yang berakhir imbang 1-1.

Perlu dicatat bahwa timnas Arab Saudi akan menghadapi pemenang dari laga antara Oman dan Uni Emirat Arab, pada partai final turnamen Khaleeji 27, Selasa mendatang, di Stadion Al-Inma di Jeddah.