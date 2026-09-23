Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP
Diterjemahkan oleh

Video: Sundulan Terbalik Membongkar Pertahanan Kuwait, Beri Arab Saudi Kemenangan di Piala Teluk

Saudi Arabia vs Kuwait
Saudi Arabia
Kuwait
Gulf Cup
Iraq vs Oman
Iraq
Oman
Arab Saudi
Kuwait
Irak
Oman

Arab Saudi mendominasi jalannya pertandingan

Timnas Arab Saudi mengalahkan Kuwait (1-0) pada Rabu malam ini, di Stadion Al-Inma di Kota Jeddah, dalam laga pekan pertama Grup A turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Laga tersebut menandai pembuka perjalanan kedua tim di turnamen, setelah pertandingan pertama yang mempertemukan Irak dan Oman, yang berakhir imbang (1-1) sebelumnya hari ini.

Baca juga

Serangan Catalan terhadap Ballon d'Or: Terima kasih, Barcelona tak menginginkannya

Canizares: Para penyerang Real Madrid bergerak tanpa bola dengan cara yang mengerikan!

Timnas Arab Saudi memulai laga dengan keunggulan menyerang, dan Abdullah Al-Hamdan menyia-nyiakan peluang dini pada menit ketiga, sebelum kiper Kuwait, Saud Al-Hoshan, menepis percobaan berbahaya dari Hassan Kadesh pada menit ke-11, sementara Kuwait membalas melalui Eid Al-Rashidi pada menit ke-16.

Gol dianulir

Babak pertama menyaksikan gol Timnas Arab Saudi dianulir, setelah penetrasi dari gelandang, Mohammed Kanno, di sisi kanan, sebelum bola bergulir ke rekannya Mohammed Abu Al-Shamat, yang melepaskan tembakan keras ke gawang Kuwait. Namun, injakan kaki Kanno pada kaki pemain Kuwait, Muath Al-Dhafiri, menyebabkan gol tersebut dianulir pada menit ke-37.

Pada babak kedua, Arab Saudi melanjutkan tekanan terhadap lini pertahanan Kuwait, tetapi gagal menerjemahkan dominasinya menjadi gol, hingga bola sampai ke Hammam Al-Hammami di sisi kiri, yang mengirimkan umpan silang lalu bek Kuwait, Yousef Al-Haqan, mencoba menghalaunya dengan kepala, tetapi justru mengarahkannya ke gawang timnya sendiri, pada menit ke-73.

Beberapa menit kemudian kiper Arab Saudi, Nawaf Al-Aqidi, mengalami cedera parah yang menyebabkannya keluar lapangan dan digantikan rekannya Mohammed Al-Owais, pada menit ke-83.

Arab Saudi melanjutkan naluri menyerangnya pada menit-menit akhir pertandingan, tetapi tidak ada perkembangan baru, di tengah perjuangan gigih kiper Kuwait menghadapi serangan-serangan, hingga laga berakhir dengan kemenangan Arab Saudi (1-0).

Ajang "Khaleeji 27" digelar di Kota Jeddah, pada periode 23 September ini hingga 6 Oktober mendatang, dengan partisipasi 8 tim yang terbagi dalam dua grup.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora".


Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google