Timnas Arab Saudi mengalahkan Kuwait (1-0) pada Rabu malam ini, di Stadion Al-Inma di Kota Jeddah, dalam laga pekan pertama Grup A turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Laga tersebut menandai pembuka perjalanan kedua tim di turnamen, setelah pertandingan pertama yang mempertemukan Irak dan Oman, yang berakhir imbang (1-1) sebelumnya hari ini.

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Timnas Arab Saudi memulai laga dengan keunggulan menyerang, dan Abdullah Al-Hamdan menyia-nyiakan peluang dini pada menit ketiga, sebelum kiper Kuwait, Saud Al-Hoshan, menepis percobaan berbahaya dari Hassan Kadesh pada menit ke-11, sementara Kuwait membalas melalui Eid Al-Rashidi pada menit ke-16.

Gol dianulir

Babak pertama menyaksikan gol Timnas Arab Saudi dianulir, setelah penetrasi dari gelandang, Mohammed Kanno, di sisi kanan, sebelum bola bergulir ke rekannya Mohammed Abu Al-Shamat, yang melepaskan tembakan keras ke gawang Kuwait. Namun, injakan kaki Kanno pada kaki pemain Kuwait, Muath Al-Dhafiri, menyebabkan gol tersebut dianulir pada menit ke-37.

Pada babak kedua, Arab Saudi melanjutkan tekanan terhadap lini pertahanan Kuwait, tetapi gagal menerjemahkan dominasinya menjadi gol, hingga bola sampai ke Hammam Al-Hammami di sisi kiri, yang mengirimkan umpan silang lalu bek Kuwait, Yousef Al-Haqan, mencoba menghalaunya dengan kepala, tetapi justru mengarahkannya ke gawang timnya sendiri, pada menit ke-73.

Beberapa menit kemudian kiper Arab Saudi, Nawaf Al-Aqidi, mengalami cedera parah yang menyebabkannya keluar lapangan dan digantikan rekannya Mohammed Al-Owais, pada menit ke-83.

Arab Saudi melanjutkan naluri menyerangnya pada menit-menit akhir pertandingan, tetapi tidak ada perkembangan baru, di tengah perjuangan gigih kiper Kuwait menghadapi serangan-serangan, hingga laga berakhir dengan kemenangan Arab Saudi (1-0).

Ajang "Khaleeji 27" digelar di Kota Jeddah, pada periode 23 September ini hingga 6 Oktober mendatang, dengan partisipasi 8 tim yang terbagi dalam dua grup.

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