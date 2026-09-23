Timnas Arab Saudi mengalahkan Kuwait (1-0) pada Rabu malam hari ini, di Stadion Al-Inma di Kota Jeddah, dalam laga pekan pertama Grup A turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Pertandingan tersebut menjadi laga pembuka perjalanan kedua tim di turnamen ini, setelah laga pertama yang mempertemukan Irak dan Oman berakhir imbang (1-1) lebih awal pada hari ini.

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Timnas Arab Saudi memulai pertandingan dengan keunggulan serangan, dan Abdullah Al-Hamdan menyia-nyiakan peluang awal pada menit ketiga, sebelum kiper Kuwait, Saud Al-Hawshan, menepis percobaan berbahaya dari Hassan Kadesh pada menit ke-11, sementara Kuwait membalas melalui Eid Al-Rashidi pada menit ke-16.

Gol yang dianulir

Babak pertama menyaksikan sebuah gol Arab Saudi dianulir, setelah penetrasi dari gelandang Mohammed Kanno di sisi kanan, sebelum bola diberikan kepada rekannya Mohammed Abu Al-Shamat, yang menembak keras ke gawang Kuwait, namun injakan kaki Kanno pada kaki pemain Kuwait, Muadh Al-Dhafiri, menyebabkan gol tersebut dianulir pada menit ke-37.

Pada babak kedua, Arab Saudi melanjutkan tekanan terhadap pertahanan Kuwait, tetapi gagal menerjemahkan dominasinya menjadi gol, hingga bola sampai kepada Hammam Al-Hammami di sisi kiri, yang mengirimkan umpan silang sehingga bek Kuwait, Yousef Al-Haqqan, berusaha menghalaunya dengan kepala, namun justru mengarahkannya ke gawang timnya sendiri, pada menit ke-73.

Beberapa menit kemudian, kiper Arab Saudi, Nawaf Al-Aqidi, mengalami cedera parah yang menyebabkannya keluar dari lapangan dan digantikan rekannya Mohammed Al-Owais, pada menit ke-83.

Arab Saudi melanjutkan naluri menyerangnya pada menit-menit akhir pertandingan, tetapi tidak ada perubahan berarti, di tengah perjuangan gigih kiper Kuwait menghadapi serangan-serangan tersebut, hingga laga berakhir dengan kemenangan Arab Saudi (1-0).

Kompetisi "Khaleeji 27" digelar di Kota Jeddah, selama periode 23 September ini hingga 6 Oktober mendatang, dengan partisipasi 8 tim yang terbagi dalam dua grup.

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