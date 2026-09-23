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Video: Sundulan silang memecah kebuntuan Kuwait, hadiahkan kemenangan Teluk untuk Arab Saudi

Saudi Arabia vs Kuwait
Saudi Arabia
Kuwait
Gulf Cup
Iraq vs Oman
Iraq
Oman
Arab Saudi
Kuwait
Irak
Oman

Arab Saudi mendominasi jalannya pertandingan

Timnas Arab Saudi mengalahkan Kuwait (1-0) pada Rabu malam hari ini, di Stadion Al-Inma di Kota Jeddah, dalam laga pekan pertama Grup A turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Pertandingan tersebut menjadi laga pembuka perjalanan kedua tim di turnamen ini, setelah laga pertama yang mempertemukan Irak dan Oman berakhir imbang (1-1) lebih awal pada hari ini.

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Timnas Arab Saudi memulai pertandingan dengan keunggulan serangan, dan Abdullah Al-Hamdan menyia-nyiakan peluang awal pada menit ketiga, sebelum kiper Kuwait, Saud Al-Hawshan, menepis percobaan berbahaya dari Hassan Kadesh pada menit ke-11, sementara Kuwait membalas melalui Eid Al-Rashidi pada menit ke-16.

Gol yang dianulir

Babak pertama menyaksikan sebuah gol Arab Saudi dianulir, setelah penetrasi dari gelandang Mohammed Kanno di sisi kanan, sebelum bola diberikan kepada rekannya Mohammed Abu Al-Shamat, yang menembak keras ke gawang Kuwait, namun injakan kaki Kanno pada kaki pemain Kuwait, Muadh Al-Dhafiri, menyebabkan gol tersebut dianulir pada menit ke-37.

Pada babak kedua, Arab Saudi melanjutkan tekanan terhadap pertahanan Kuwait, tetapi gagal menerjemahkan dominasinya menjadi gol, hingga bola sampai kepada Hammam Al-Hammami di sisi kiri, yang mengirimkan umpan silang sehingga bek Kuwait, Yousef Al-Haqqan, berusaha menghalaunya dengan kepala, namun justru mengarahkannya ke gawang timnya sendiri, pada menit ke-73.

Beberapa menit kemudian, kiper Arab Saudi, Nawaf Al-Aqidi, mengalami cedera parah yang menyebabkannya keluar dari lapangan dan digantikan rekannya Mohammed Al-Owais, pada menit ke-83.

Arab Saudi melanjutkan naluri menyerangnya pada menit-menit akhir pertandingan, tetapi tidak ada perubahan berarti, di tengah perjuangan gigih kiper Kuwait menghadapi serangan-serangan tersebut, hingga laga berakhir dengan kemenangan Arab Saudi (1-0).

Kompetisi "Khaleeji 27" digelar di Kota Jeddah, selama periode 23 September ini hingga 6 Oktober mendatang, dengan partisipasi 8 tim yang terbagi dalam dua grup.

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