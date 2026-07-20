Video: Sufyan Benjida membangkitkan semangat para pendukung Al-Ahly melalui pesan pertamanya

Al-Ahly berhasil menyelesaikan salah satu transfer paling menonjol di bursa transfer musim panas, setelah merekrut penyerang asal Maroko, Sufyan Benjida, yang bergabung dengan Al-Ahly setelah menjalani musim yang luar biasa di mana ia membuktikan diri sebagai salah satu penyerang paling berbahaya di sepak bola Maroko. Ia memulai perjalanannya dengan pesan penuh semangat kepada para pendukung Al-Ahly, menegaskan tekadnya untuk memberikan yang terbaik demi meraih gelar juara dan membahagiakan para pendukung.

Al-Ahly secara resmi mengumumkan penandatanganan kontrak dengan penyerang asal Maroko, Sufyan Benjida, yang datang dari Morocco Fassi, dengan kontrak berdurasi tiga musim.

Dalam pernyataannya kepada situs resmi Al-Ahly, Benjiedda mengatakan: “Saya sangat senang bisa bergabung dengan Al-Ahly, klub abad ini di Afrika. Insya Allah, saya akan membuktikan kepercayaan yang diberikan dan membuat para pendukung Al-Ahly di mana pun bahagia.”

Penyerang asal Maroko itu menambahkan: “Al-Ahly adalah klub besar, dan mengenakan seragamnya merupakan suatu kehormatan bagi setiap pemain. Insya Allah, saya akan mengerahkan seluruh upaya saya demi tim ini.”

Ia melanjutkan: “Sejak awal, saya sudah merasakan cinta dari para pendukung Al-Ahly, dan saya berharap kami berhasil memenangkan semua kompetisi serta membuat mereka bahagia… Sufyan Benjida, seorang Al-Ahly.”

Kontrak Al-Ahly dengan Benjida terjalin setelah musim gemilang yang ia jalani bersama Maghreb Fez, di mana ia menjadi salah satu bintang utama tim dan berkontribusi langsung dalam membawa tim tersebut meraih gelar juara Liga Maroko.

Penyerang asal Maroko ini menunjukkan performa menyerang yang mengesankan sepanjang musim, setelah dinobatkan sebagai top skor Liga Maroko dengan 20 gol.

Benjida tampil dalam 31 pertandingan di berbagai kompetisi dan berkontribusi dalam 22 gol, dengan mencetak 20 gol dan memberikan dua assist, sehingga menegaskan kemampuannya yang luar biasa dalam mencetak gol dan memberikan harapan besar kepada para pendukung Al-Ahly bahwa ia akan menjadi tambahan yang kuat bagi lini depan pada musim-musim mendatang.