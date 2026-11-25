Bagikan Ikuti GOAL di Google

Laga Paris Saint-Germain kontra Roma pada Rabu malam, dalam matchday kelima Liga Champions, diwarnai tuduhan serius soal rasisme. Sejumlah suporter tim asal Paris mengaku menjadi sasaran nyanyian rasis dan gestur Nazi dari pendukung tim Italia yang menempati tribune tamu di Parc des Princes.

Iklan

Menurut laporan RMC Sport yang mengutip sejumlah suporter pemegang tiket musiman di Tribune Boulogne, mereka dengan jelas mendengar suara yang menirukan teriakan monyet dari area khusus pendukung Roma selama pertandingan yang berakhir imbang 2-2.

Suporter lain yang berbicara kepada media Prancis tersebut juga mengaku melihat sejumlah pendukung Roma melakukan gestur Nazi selama laga berlangsung.

"Ini Harus Dihentikan"

Salah satu suporter, yang disebut Julien (bukan nama sebenarnya), mengatakan bahwa pendukung Italia berulang kali melakukan tindakan rasis selama pertandingan.

"Ada suporter Italia yang benar-benar rasis, menirukan suara monyet, serta membuat gestur terkait jaket hitam dan warna kulit. Mereka melakukannya berulang kali," ujarnya.

Iklan Iklan

"Mereka juga membuat gestur seperti menggorok leher dengan pisau. Ini harus dihentikan, dan harus ada sanksi," tambah suporter tersebut, seperti dikutip RMC Sport.

Topik Terkait

Ia menyebut beberapa suporter sempat mendatangi petugas keamanan di dalam stadion, tetapi mendapat jawaban bahwa petugas tidak dapat bertindak.

"Kami mendatangi petugas keamanan, dan mereka bilang tidak bisa berbuat apa-apa. Hal ini sering terjadi dengan suporter Italia, dan tidak ada tempat untuk hal seperti ini di stadion sepak bola," katanya.

Iklan

Tuduhan ini muncul usai laga seru antara Paris Saint-Germain dan Roma yang berakhir imbang 2-2. Kini publik menanti apakah pihak berwenang akan membuka penyelidikan resmi atas kejadian yang diungkapkan sejumlah suporter tim Prancis tersebut.

Rentetan Paris Saint-Germain Terhenti

Roma sebelumnya terhindar dari remontada lagi saat bertandang ke markas Paris Saint-Germain, setelah memaksakan hasil imbang di Parc des Princes pada matchday kelima fase liga Liga Champions.

Iklan

Roma unggul lebih dulu pada menit kelima lewat Mario Hermoso, tetapi Paris Saint-Germain menyamakan kedudukan melalui Illia Zabarnyi pada menit ke-31.

Tim Prancis itu berbalik unggul lewat penalti pemain pengganti Ousmane Dembélé pada menit ke-62 dan tampak menuju kemenangan. Namun, tim tamu membalas dengan cara yang sama pada menit ke-87, ketika pemain pengganti Donyell Malen mencetak gol dari titik penalti.

Iklan

Hasil imbang dramatis ini datang setelah Roma menelan kekalahan di sejumlah laga besar musim ini, ketika mereka sempat unggul sebelum menjadi korban remontada.

Roma sempat unggul atas Real Madrid di Stadio Olimpico sebelum Los Blancos membalikkan keadaan dan menang 4-3. Mereka juga sempat memimpin atas Manchester United di Old Trafford sebelum tuan rumah bangkit dan menang 3-2.

Iklan

Rentetan kemenangan Paris Saint-Germain terhenti setelah meraih poin sempurna di empat matchday pertama. Meski begitu, koleksi poin mereka bertambah menjadi 13 di peringkat kedua, sehingga posisi puncak tetap aman bagi Real Madrid, yang kini menjadi satu-satunya tim yang memenangi lima laga pertama musim ini.

Di sisi lain, Roma menambah koleksi poin menjadi 5 dan menempati peringkat ke-25, dengan catatan satu kemenangan dan dua hasil imbang.