Tak banyak orang yang lebih tepat untuk memberikan pendapat tentang Liverpool dan keputusannya merekrut Iraola. Gerrard pun ingin mantan pelatih Bournemouth itu diberi waktu yang diperlukan untuk membangun skuad peraih gelar di Anfield. Ia berkata: "Saya ingin mendukungnya (Iraola) dan memberinya kesempatan. Pertama-tama, saya pikir dia layak mendapat kesempatan menjadi manajer Liverpool.

"Menurut saya, dia tampil luar biasa di Bournemouth. Apa yang dia lakukan bersama tim itu, filosofi dan gaya bermainnya, hasil yang dia raih, serta corak permainan timnya. Dia telah membuktikan bahwa dirinya layak mendapat kesempatan menjadi manajer Liverpool. Dengan segala hormat, ini adalah lompatan besar, dengan tekanan dan tanggung jawab lebih besar untuk meraih trofi.

"Saya pikir ada banyak pemain berbakat dalam skuadnya, tetapi dia tetap membutuhkan waktu dan kesabaran untuk membentuk skuad itu agar mereka kembali menjadi juara. Saya sangat antusias, optimistis, dan punya banyak harapan. Kami punya pemain-pemain berbakat. Jika manajer bisa membentuk mereka menjadi tim peraih gelar... Dia punya banyak modal untuk mewujudkannya."

Manchester City dan Tottenham sama-sama berminat merekrut Gakpo dari Liverpool pada musim panas, tetapi pemain asal Belanda itu akhirnya tetap bertahan saat bursa transfer ditutup. Gerrard menilai sangat penting bagi mantan penyerang PSV tersebut untuk tetap berada di Merseyside, terutama setelah Hugo Ekitike mengalami cedera tendon Achilles yang mengerikan pada paruh kedua musim lalu.

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Gerrard berkata: "Mengingat musim lalu dan cedera Ekitike, kami sebenarnya hanya punya satu pemain nomor 9, yakni [Alexander] Isak. Sangat penting bagi kami untuk mempertahankan Gakpo. Menurut saya, penampilannya di Piala Dunia dan pramusim cukup baik, dan dia mengawali musim dengan sangat baik. Saat ini dia mengalami sedikit masalah cedera, tetapi semoga tidak terlalu parah karena kami akan membutuhkannya.

"Dia bagian penting dari skuad dan semoga dia bisa terus berkontribusi. Jika dia bisa tampil konsisten sepanjang musim, saya sangat menantikan penampilannya."

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