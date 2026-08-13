Edouard Spertsyan tidak butuh waktu lama untuk meninggalkan sentuhan pertamanya bersama Al Ahli, setelah mencetak gol resmi perdananya dengan seragam "Al Raqi" dalam laga menghadapi Al Diriyah, pada rangkaian pertandingan pekan pertama Liga Roshn Arab Saudi, hingga mengawali perjalanannya bersama tim dengan cara yang mengesankan.

Gol Spertsyan tercipta pada menit ke-25, setelah menerima umpan memesona dari Galeno di dalam kotak penalti. Pemain asal Armenia itu kemudian melepaskan tendangan keras yang membentur salah satu bek Al Diriyah sebelum bersarang di dalam gawang, menandai gol resmi pertamanya bersama Al Ahli.

Momen gol tersebut memiliki arti khusus, mengingat itu adalah pertandingan resmi pertama Spertsyan sejak bergabung dengan Al Ahli, sekaligus menandai awal resmi era pelatih asal Belanda Marino Pusic bersama tim, dalam musim di mana klub berambisi melanjutkan persaingan memperebutkan gelar juara.

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Gol itu bukan sekadar pembuka perjalanan sang pemain bersama Al Ahli, tetapi juga membawa catatan bersejarah, karena Spertsyan menjadi pemain Armenia ketiga yang mencetak gol dalam sejarah Liga Profesional Arab Saudi, setelah Marcos Pizzelli, yang sebelumnya pernah membela Al Raed dan Al Shabab, serta Lucas Zelarayan, pemain Al Fateh.

Menurut jaringan "Opta" yang berspesialisasi dalam statistik sepak bola, Al Ahli juga melanjutkan tradisi khasnya, setelah Spertsyan menjadi pemain asing yang membuka gol tim pada musim Liga Profesional untuk musim kesepuluh secara beruntun, sebuah angka yang mencerminkan ketergantungan besar pada para pemain asing di lini depan tim.

Awal yang dilakukan Spertsyan ini memberikan para pendukung Al Ahli indikasi dini bahwa sang pemain berpotensi menjadi salah satu kunci terpenting tim sepanjang musim baru, terutama dengan harapan yang disematkan padanya untuk menambah kualitas dan kreativitas di lini tengah, di saat Pusic memulai tugasnya bersama "Al Raqi" dengan ambisi besar.