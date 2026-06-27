Video: Spanyol menyingkirkan Uruguay... dan kemungkinan akan terjadi laga sengit melawan Aljazair

Tim nasional Spanyol memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan yang tidak mudah atas Uruguay dengan skor 1-0, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Jumat malam di Stadion Guadalajara, Meksiko, dalam laga terakhir babak penyisihan grup. Dengan hasil ini, “La Roja” posisi teratas di grupnya dan menyingkirkan Uruguay dari turnamen.

Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut tercipta pada menit ke-41 melalui Alex Baena, yang memanfaatkan umpan silang dari Marcos Llorente setelah merebut bola di tengah lapangan, lalu melepaskan tendangan setengah melambung yang menggetarkan gawang kiper Fernando Muslera, yang melakukan kesalahan fatal dalam mengantisipasi bola, sebelum digantikan pada babak kedua oleh rekan setimnya Sergio Roche.

Pertandingan ini berlangsung sengit dan keras, diwarnai dengan tekel-tekel keras serta perselisihan antar pemain yang berujung pada dua kartu merah, sementara tim nasional Spanyol mempertahankan keseimbangan pertahanannya berkat penampilan gemilang duet Aymeric Laporte dan Pau Cubarsi, sehingga menutup babak penyisihan grup tanpa kebobolan satu gol pun.

Dengan kemenangan ini, tim nasional Spanyol memuncaki grupnya dengan raihan 9 poin, dan akan bertemu pemenang dari pertandingan antara Austria dan Aljazair—yang hasilnya akan diketahui pada Minggu pagi—di babak selanjutnya. Pertandingan tersebut akan digelar di Los Angeles pada Kamis, 2 Juli, pukul 21.00.

Kegagalan Uruguay ini semakin memperparah krisis internal mereka, di tengah ketegangan hubungan antara para pemain dan staf pelatih yang dipimpin oleh Bielsa.