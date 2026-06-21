Tim nasional Spanyol mengawali kemenangan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak atas tim nasional Arab Saudi, yang kembali membangkitkan kenangan akan kekalahan bersejarah mereka dari tim nasional Jerman dengan skor 8-0.

Timnas Spanyol mengalahkan Arab Saudi dengan skor 4-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Minggu ini, di Stadion Mercedes-Benz di kota Atlanta, Amerika Serikat, pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Timnas Spanyol memulai pertandingan dengan menekan habis-habisan, terutama melalui bintang mereka yang kembali ke starting line-up, Lamine Yamal, setelah sebelumnya tampil sebagai pemain pengganti dalam pertandingan sebelumnya melawan Cape Verde.

Dan benar saja, Yamal membuka skor untuk “Los Matadores” pada menit kesepuluh pertandingan, setelah menyambar umpan silang datar dari Mikel Oyarzabal ke dalam gawang dengan kaki kanannya, sekaligus mencetak gol pertamanya di Piala Dunia.

Namun, serangan gencar Spanyol tak berhenti di situ. Oyarzabal terus menunjukkan penampilan gemilangnya dan mencetak gol kedua pada menit ke-21 dengan kaki kanannya, setelah memanfaatkan bola pantul yang gagal dihalau oleh barisan pertahanan Arab Saudi, lalu menyarangkannya ke gawang.

Hanya tiga menit kemudian, penyerang Real Sociedad itu mencetak gol keduanya dan gol ketiga bagi timnas Spanyol, setelah menyundul umpan silang yang dikirimkan oleh Dani Olmo, lalu menceploskannya ke gawang dengan kaki kirinya.

Timnas Saudi berusaha bangkit di sisa babak pertama, namun gagal menembus gawang kiper Unai Simón, sehingga babak pertama berakhir dengan ketertinggalan 3-0.

Meskipun Luis de la Fuente, pelatih timnas Spanyol, menarik keluar Yamal dan Oyarzabal pada awal babak kedua, situasinya tidak banyak berubah, karena “Los Matadores” tetap mendominasi pertandingan sepenuhnya.

Pada menit keempat babak kedua, Hassan Tambakti, bek timnas Saudi, mencetak gol keempat bagi timnas Spanyol melalui gol bunuh diri.

Bek sayap Spanyol, Marc Cucurella, melepaskan tendangan keras dari dalam kotak penalti, yang berhasil ditepis dengan gemilang oleh kiper Mohammed Al-Owais, namun bola memantul mengenai Hassan Tambakti dan masuk ke gawang.

Ferran Torres nyaris mencetak gol kelima “La Roja” pada menit kedua tambahan waktu, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside, setelah melakukan tinjauan VAR.

Timnas Arab Saudi gagal membalikkan keadaan, sehingga Spanyol meraih kemenangan pertamanya di Piala Dunia 2026, setelah sebelumnya bermain imbang tanpa gol melawan Cape Verde pada pertandingan pertama.

Di sisi lain, timnas Saudi kembali menelan kekalahan telak di Piala Dunia, sehingga para pendukungnya teringat kembali akan kekalahan bersejarah 0-8 dari Jerman pada babak penyisihan grup Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang.

Dengan demikian, timnas Spanyol memuncaki Grup 8 dengan raihan 4 poin, sementara timnas Saudi hanya mengumpulkan satu poin, sambil menunggu hasil pertandingan lain pada putaran kedua, Senin dini hari, antara Uruguay dan Cape Verde.

Perlu dicatat bahwa timnas Saudi akan menghadapi Cape Verde pada putaran ketiga dan terakhir babak penyisihan grup, di mana mereka harus menang untuk lolos ke babak 32 besar, sementara Spanyol akan menjalani pertandingan berat melawan Uruguay.