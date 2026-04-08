Krisis baru meletus akibat ulah suporter Real Madrid, menjelang pertandingan melawan Bayern Munich pada Selasa kemarin, di Stadion Santiago Bernabéu, dalam leg pertama perempat final Liga Champions.

Bayern Munich menang di kandang Real Madrid (2-1), sehingga mengambil langkah penting menuju lolos ke semifinal sebelum pertandingan leg kedua di Stadion Allianz Arena pekan depan.

Situs "Foot Mercato" Prancis menyebutkan bahwa beberapa pendukung Real Madrid menyanyikan lagu yang sama yang bermuatan anti-Islam sebelum pertandingan melawan Bayern Munich, yang kembali memicu kekhawatiran mengenai rasisme di stadion-stadion Spanyol.

Kontroversi seputar rasisme di stadion-stadion Spanyol semakin memanas, yang kembali menempatkan FIFA dalam posisi sulit. Hanya beberapa jam setelah dimulainya tindakan disiplin terhadap Federasi Sepak Bola Spanyol terkait insiden yang terjadi selama pertandingan persahabatan antara Spanyol dan Mesir, insiden yang melibatkan suporter Real Madrid kembali memicu ketegangan.

Situs Prancis tersebut menambahkan bahwa ada video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan sekelompok suporter Real Madrid meneriakkan "Siapa pun yang tidak melompat adalah Muslim", sebuah yel-yel yang sebelumnya terdengar selama pertandingan internasional yang digelar di Stadion Espanyol (RCDE) antara Spanyol dan Mesir yang berakhir imbang tanpa gol pekan lalu.

Waktu terjadinya insiden ini sangat memalukan bagi otoritas Spanyol, terutama setelah FIFA secara resmi mengumumkan pembukaan penyelidikan disiplin terhadap Federasi Sepak Bola Spanyol terkait teriakan rasis yang terdengar selama pertandingan Spanyol melawan Mesir.

Wasit pertandingan telah mencatat kejadian ini dalam laporan resminya, yang memicu pengajuan kasus ini ke komite disiplin FIFA. Sanksi yang mungkin dijatuhkan masih terbatas, namun bersifat simbolis, mulai dari denda hingga kewajiban federasi untuk menyiarkan pesan anti-rasisme selama pertandingan mendatang.

Insiden terbaru ini menegaskan adanya masalah struktural di tribun sepak bola Spanyol. Selama beberapa musim terakhir, pertandingan La Liga diwarnai oleh sorakan rasis dan diskriminatif yang ditujukan kepada para pemain dan komunitas tertentu. Banyak bintang liga yang terkena dampak perilaku ini, seperti Vinícius Júnior, Ansu Fati, dan Kylian Mbappé.

Situasi ini semakin sensitif seiring dengan persiapan Spanyol untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 bersama Maroko dan Portugal.

Bagi FIFA, yang ingin menggunakan turnamen ini sebagai platform untuk kampanye anti-rasisme dan anti-diskriminasi, meningkatnya jumlah insiden kontroversial di salah satu negara tuan rumah menimbulkan kekhawatiran. Beberapa suara di media Spanyol telah mengungkapkan kekhawatiran mereka mengenai dampak insiden-insiden ini terhadap kredibilitas internasional negara tersebut.







