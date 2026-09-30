Dalam salah satu babak paling seru dan gila di turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", timnas Yaman menorehkan kisah sepak bola yang tak terlupakan dalam laga putaran ketiga sekaligus terakhir fase grup, setelah mengubah ketertinggalan satu gol dari Bahrain menjadi keunggulan telak empat gol, hanya dalam 45 menit yang menjungkirbalikkan semua prediksi.

Pertandingan berakhir dengan kemenangan Yaman dengan skor 5-2, yang menyelamatkan muka mereka setelah menempati peringkat ketiga di klasemen grup yang berisi Qatar dan Uni Emirat Arab, sekaligus mendorong Bahrain ke posisi keempat dan terakhir.

Kedua tim memasuki lapangan dengan sama-sama mencari kemenangan demi menyelamatkan muka, setelah keduanya sudah dipastikan tersingkir akibat kekalahan dari Qatar dan Uni Emirat Arab pada dua laga sebelumnya, tetapi awal laga justru mengejutkan bagi para pendukung Yaman.

Bahrain mengejutkan Yaman

Pada menit-menit awal, timnas Bahrain memaksakan keunggulannya, dan penyerangnya Ali Al Dosari mampu memanfaatkan celah di pertahanan Yaman untuk menempatkan bola ke gawang pada menit ketujuh, menandai keunggulan Bahrain 1-0, sebuah gol yang mengacaukan perhitungan pemain Yaman dan membakar tribun Bahrain.









Momen kebangkitan dengan selebrasi Ronaldo

Balasan Yaman datang dengan cara yang tak bisa dilupakan. Pada menit kedelapan belas, Nasser Mahmoud Al Ghawashi menerima bola panjang di belakang para bek, melesat dengan kecepatannya, dan mengecoh bek Bahrain Hussein Abdulkarim dengan gerakan licik yang menjatuhkannya ke tanah, sebuah momen yang membakar semangat para pendukung.

Mahmoud tidak ragu, dan melepaskan tembakan keras yang bersarang di gawang sang kiper, mengembalikan pertandingan ke skor imbang 1-1.

Ia tidak puas hanya dengan mencetak gol, melainkan berlari ke arah para penonton dan melakukan selebrasi ala idolanya Cristiano Ronaldo dengan selebrasi "Siuuu" yang terkenal, membuat tribun Yaman meledak, karena gol inilah percikan yang menyalakan kebangkitan Yaman.









Al Matari mengumumkan keunggulan

Setelah gol tersebut, timnas Yaman menguasai inisiatif dan memaksakan gaya cepatnya. Pada menit ketiga puluh satu, tibalah momen yang dinanti, ketika sang kapten Abdulwasea Al Matari mampu menerjemahkan tekanan Yaman menjadi gol kedua, dengan tembakan terukur dari dalam kotak penalti, membalikkan hasil sepenuhnya dan membawa Yaman unggul 2-1.









Al Wasmani memastikan keruntuhan Bahrain

Timnas Bahrain runtuh secara mental setelah gol keunggulan itu, dan hal ini dimanfaatkan dengan cerdik oleh pemain Yaman; pada menit keempat puluh, dari serangan terorganisir yang dimulai dari lini tengah, bola sampai ke Rami Al Wasmani yang tidak menemui kesulitan sedikit pun untuk menempatkannya ke gawang, menandai gol ketiga Yaman 3-1, di tengah kekagetan total para pendukung Bahrain.









Qasim menutup pesta gol

Sebelum semua orang sempat mengambil napas, dan satu menit sebelum berakhirnya babak pertama, Adel Abbas Qasim melayangkan pukulan telak. Pada menit keempat puluh empat, Qasim memanfaatkan kekisruhan di dalam kotak penalti, dan melepaskan tembakan keras yang menandai gol keempat Yaman, sehingga babak pertama yang gila berakhir dengan skor 4-1.

Pada menit ke-67, Ali Jaafar Madan menyalakan kembali pertandingan, setelah ia mampu memperkecil selisih dengan sebuah gol untuk timnas Bahrain, mengembalikan harapan bagi timnya dan membakar menit-menit terakhir laga.

Gol Madan datang setelah serangan terorganisir Bahrain, di mana ia memanfaatkan ruang di pertahanan Yaman, dan melepaskan tembakan terukur yang bersarang di gawang, memperkecil skor menjadi 4-2, dan mengembalikan tekanan kepada timnas Yaman yang sebelumnya telah menguasai jalannya laga.

Pada menit kelima masa tambahan waktu 90+5, Rami Al Wasmani melayangkan pukulan telak dan menembakkan peluru penghabisan bagi harapan timnas Bahrain, setelah mencetak gol kelima untuk Yaman. Gol Al Wasmani, yang merupakan gol keduanya dalam pertandingan ini, datang untuk menegaskan superioritas telak Yaman dan menutup pesta gol, setelah serangan balik cepat di mana ia memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Bahrain, lalu menempatkan bola dengan penuh percaya diri ke gawang, menandai kemenangan bersejarah Yaman dengan skor 5-2.



















