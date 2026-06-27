Video: Skandal yang mengguncang kubu Panama... Bentrokan dan saling hujat di antara para pemain

Sesi latihan terakhir tim nasional Panama menjelang laga melawan Inggris di Piala Dunia 2026 diwarnai pertengkaran sengit antara penyerang Cecilio Waterman dan rekan setimnya, José Luis Rodríguez, sebuah insiden yang mencerminkan ketegangan yang dialami tim tersebut setelah tersingkir lebih awal dari turnamen.

Menurut media di Panama, insiden tersebut bermula ketika Watman, penyerang Universitas Concepción, mendorong rekan setimnya Rodríguez—mantan pemain Sporting dan Alavés—selama sesi latihan, sebelum melontarkan kata-kata kasar kepadanya di hadapan rekan-rekan setimnya yang terkejut.

Dua pemain segera turun tangan untuk memisahkan keduanya dan mencegah situasi semakin memburuk, sementara foto-foto menunjukkan Waterman tampak sangat marah.

Pelatih Thomas Christiansen meredam insiden tersebut dalam konferensi pers yang digelar di Stadion MetLife, dengan mengatakan: “Itu hal yang wajar.”

Pelatih tersebut menambahkan: “Kualifikasi Panama ke Piala Dunia untuk kedua kalinya membuat saya bangga, namun ada juga rasa sedih karena kami belum mampu meraih kemenangan atau mencetak gol apa pun, meskipun kami telah menampilkan performa yang baik. Di sini, perasaan saya sedikit campur aduk.”

Insiden ini terjadi di saat yang sulit bagi timnas Panama, yang secara resmi tersingkir dari turnamen setelah kalah dari Kroasia pada putaran kedua, sehingga mereka akan menjalani pertandingan terakhir melawan Inggris dengan tujuan untuk menyelamatkan muka dan mengakhiri partisipasi mereka dengan terhormat.