Video: Skandal di Anfield, senyuman wasit kepada pemain Arsenal membuka pintu teori konspirasi!

Belum genap beberapa jam sejak kemenangan kontroversial Arsenal dengan skor 1-0 atas Liverpool, badai kemarahan sudah meledak di media sosial, setelah tersebarnya potongan video yang memperlihatkan bek Arsenal Gabriel Magalhaes bertukar tawa dan canda dengan wasit pertandingan Andy Madley di antara dua babak laga.

Arsenal memastikan kemenangan dalam laga puncak tersebut lewat gol penentu yang dicetak Kai Havertz pada babak pertama, memperlebar jarak menjadi tiga poin di puncak klasemen Liga Primer Inggris. Namun, pertandingan ini tidak lepas dari kontroversi wasit yang besar.

Penalti yang kontroversial

Liverpool merasa dirampas haknya untuk mendapatkan penalti yang jelas pada menit ke-21, ketika bek Arsenal Jurrien Timber menarik baju penyerang Alexander Isak secara terang-terangan saat terjadi umpan silang di dalam kotak penalti.

Mantan wasit Mark Halsey menegaskan kepada surat kabar "The Sun" bahwa momen itu adalah "penalti yang jelas" karena menggagalkan peluang mencetak gol yang pasti. Pandangan ini didukung oleh pelatih Liverpool Andoni Iraola, yang mengatakan dengan nada marah: "Terus terang, kami seharusnya meminta para pemain kami untuk menjatuhkan diri ke tanah, karena para wasit tidak akan memberikan penalti dengan cara yang berbeda. Alex jujur dan berusaha menjangkau bola, dan semua orang jelas melihat adanya tarikan langsung."

Momen yang memicu kemarahan

Sementara kontroversi seputar penalti itu masih membara, para suporter memperhatikan momen lain yang lebih menarik di terowongan pemain di antara dua babak, di mana Gabriel dan wasit Madley terlihat bertukar canda dan tawa, sebelum bek asal Brasil itu bersalaman dengan wasit menggunakan kepalan tangan lalu masuk ke lapangan.

Para pendukung Liverpool meledak marah di media sosial. Salah seorang menulis: "Sudah jelas bahwa wasit ini memiliki pemain favorit. Liverpool dirampas penalti secara terang-terangan", dan yang lain mengatakan: "Tidak mungkin lebih jelas dari ini", sementara yang ketiga berkomentar: "Dia seharusnya tidak bercanda pada saat seperti ini."

Sebaliknya, sejumlah orang membela sang wasit, menganggap momen itu tak berdosa, di mana salah seorang menulis dengan nada sinis: "Satu tawa di terowongan, dan tiba-tiba semua orang menjadi ahli bahasa tubuh", dan yang lain mengatakan: "Apakah wasit sekarang dilarang berbicara dengan para pemain? Tidak ada yang salah sama sekali dengan ini."

Arsenal juga merasa dirugikan

Di sisi lain, para pendukung Arsenal juga merasa dirugikan oleh sejumlah keputusan, di mana pemain Liverpool Trey Nyoni lolos dari kartu peringatan pada menit pertama setelah pelanggaran ceroboh terhadap Martin Odegaard, dan juga terhindar dari kartu kuning kedua setelah pelanggaran terlambat terhadap Havertz, sehingga laga puncak itu berakhir dengan kontroversi wasit yang tidak akan cepat usai.