Video: Sindiran dan kekeliruan soal lawan berikutnya, Dembele melepas tembakan-tembakannya dalam wawancara televisi yang aneh

Ousmane Dembele, bintang Paris Saint-Germain, memanfaatkan kesempatan untuk menegaskan kepada semua orang bahwa dirinya masih menjadi kekuatan yang menentukan, dengan mencetak gol dalam kemenangan atas Manchester City, hanya beberapa hari setelah penampilannya yang naik-turun bersama timnas Prancis di UEFA Nations League.

Ousmane Dembele melontarkan pernyataan-pernyataannya dalam wawancara dengan kanal Canal+, setelah timnya Paris Saint-Germain menang 4-2 atas Manchester City di Liga Champions.

Peraih penghargaan Ballon d'Or 2025 itu, yang mencetak gol kedua Paris Saint-Germain ke gawang Manchester City, menjawab dengan nada penuh sarkasme kepada para komentator jaringan televisi tersebut.

Meski awalnya ia sangat serius dalam menjawab, Dembele meledak marah ketika menerima pertanyaan soal kritik yang dia terima selama berada bersama timnas Prancis.

Dembele berkata: "Kami sama sekali tidak peduli bahwa orang-orang meragukan kami; ini bulan Oktober, dan kami harus tampil di paruh pertama musim serta bersiap untuk paruh kedua."

Jawaban itu tidak cukup bagi para jurnalis kanal tersebut, yang kembali menekan Dembele untuk mengetahui apakah ia akan menjawab kritik terhadap dirinya setelah jeda internasional.

Dembele menjawab: "Apakah saya merasa ingin memperbaiki keadaan? Tidak, sama sekali tidak. Ada jeda internasional, lalu saya pergi berlibur (tertawa)... Sebenarnya, mungkin saya akan minta lebih banyak lagi (libur tambahan)."

Ia melanjutkan: "Kami tahu tim ini punya kualitas tinggi. Ini pertandingan yang bagus melawan Manchester City yang kuat. Kami mendapat ruang yang luas, dan kami bermain sangat bagus, khususnya di babak pertama, kami sangat efektif di dalam kotak penalti. Di babak kedua, kami lengah, dan ketika kamu lengah, kamu harus membayar harganya."

Setelah mendapat ucapan selamat dari bintang Prancis Samir Nasri, Dembele menambahkan: "Mereka sudah mengkritik saya selama sepuluh tahun, dan itu tidak akan berubah, bukan? Terima kasih, Samir, kami memahami perasaanmu."

Ousmane mengakui kecintaannya pada Liga Champions, dengan menegaskan: "Saya benar-benar menikmati bermain di hari Selasa dan Rabu... terutama ketika saya baru kembali dari liburan."

Dembele, yang hanya tampil sebagai starter dalam tiga dari enam pertandingan Ligue 1 musim ini, melanjutkan sambil tertawa: "Apakah saya akan melanjutkan liburan saya pada akhir pekan ini? Mungkin saja, bahkan mungkin sampai bulan Maret.. Keputusannya ada pada pelatih (tertawa)."

Dembele menutup wawancara anehnya di kanal Canal+ dengan sebuah pertanyaan: "Sekarang kami bermain melawan... Le Havre, saya kira?"..

Menariknya, Ousmane salah, karena pertandingan berikutnya Paris Saint-Germain adalah melawan Strasbourg, Sabtu mendatang di Ligue 1.







