Laga antara Al-Ahli dan Al-Khaleej bukan sekadar pertandingan yang berakhir dengan kemenangan besar bagi Al-Ahli, melainkan juga menyimpan cerita menarik di balik layar yang dimulai sebelum peluit kick-off, setelah penyerang asal Inggris, Ivan Toney, menjadi bahan ejekan, sebelum ia memberikan balasan tegas di dalam lapangan, lalu memilih kata-katanya dengan hati-hati saat menghadapi pertanyaan terkait insiden tersebut.

Kisah ini bermula ketika Toney absen pada pertandingan Al-Ahli sebelumnya melawan Al-Feiha karena cedera pada sendi panggul. Ketidakhadiran itu dimanfaatkan oleh akun resmi klub Al-Khaleej melalui platform "TikTok" untuk menyebarkan video sindiran yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan, dalam upaya memicu kontroversi menjelang laga yang dinanti antara kedua tim.

Dalam video tersebut, Toney tampak seakan mengetahui bahwa Al-Khaleej adalah lawan Al-Ahli berikutnya, lalu ia bergegas bangkit dan melarikan diri, sementara dua pemain Al-Khaleej terlihat tertawa, dalam sindiran yang mengisyaratkan bahwa penyerang asal Inggris itu takut menghadapi tim mereka.

Namun, skenario yang digambarkan dalam video itu tidak tercermin di atas lapangan. Toney kembali dari cedera dan tampil dalam laga melawan Al-Khaleej pada pekan kesebelas Liga Roshn Saudi untuk Profesional, serta berkontribusi besar dalam kemenangan Al-Ahli dengan skor 4-1, setelah mencetak dua gol yang menegaskan kualitas ofensifnya.

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Penyerang asal Inggris itu menambah koleksinya menjadi 13 gol, sehingga ia memuncaki sendirian daftar top skor Liga Roshn, dan mengubah masa kembalinya dari cedera menjadi malam yang istimewa, setelah sebelumnya menjadi sasaran ejekan menjelang pertandingan, sebelum membalas dengan cara terbaik melalui penampilannya di depan gawang.

Seusai laga, Toney dihadapkan pada pertanyaan terkait video yang disebarkan akun Al-Khaleej, tetapi ia memilih untuk tidak terseret ke dalam perseteruan media atau membalas dengan cara serupa, lebih memilih menutup persoalan itu secara diplomatis.

Menanggapi video sindiran tersebut, Toney mengatakan kepada media: "Saya tidak akan mengomentari hal itu, karena jika saya berkomentar, maka semua klub akan melakukan hal yang sama, dan tentu saja saat itu saya akan merasa terganggu."

Dengan jawaban itu, bintang Al-Ahli menghindari memberikan porsi lebih besar dari semestinya pada insiden tersebut, sementara kemenangan besar dan dua gol yang ia cetak sudah cukup menjadi jawaban di dalam lapangan, sehingga Al-Ahli keluar dengan tiga poin, dan Toney melanjutkan perburuannya terhadap angka-angka dalam persaingan top skor.



