Liverpool meraih kemenangan pertamanya di Liga Primer Inggris musim ini dengan mengalahkan tuan rumah Ipswich Town (2-0), pada hari Jumat, di Stadion "Portman Road", dalam laga pekan ketiga kompetisi tersebut.

Dengan kemenangan ini, Liverpool menambah koleksi poinnya menjadi 5, menempati posisi kelima untuk sementara di klasemen Premier League, sementara raihan Ipswich terhenti di angka 3 poin, di peringkat ke-13 untuk sementara.

Alexander Isak mencetak dua gol Liverpool pada menit ke-6 dan ke-9, memberi tim asuhan pelatih Andoni Iraola keunggulan dini yang menentukan hasil pertandingan.

Kedua gol tersebut tercipta berkat umpan pemain internasional Belanda, Cody Gakpo, yang memainkan peran menonjol dalam permulaan yang kuat dari tim tamu.





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Dua gol ini menandai awal yang istimewa bagi Isak bersama Liverpool, di mana ia menambah koleksinya menjadi 3 gol di Liga Primer Inggris musim ini, setelah mencetak satu gol dalam hasil imbang (2-2) melawan Nottingham Forest, pada pekan sebelumnya.

Penyerang Swedia itu juga melanjutkan penampilan cemerlangnya melawan Ipswich, di mana kini ia mengoleksi 6 gol dalam 3 pertandingan melawan tim tersebut.

Liverpool memasuki pertandingan ini dengan mencari kemenangan pertama mereka di musim ini, setelah mengawali perjalanannya dengan dua hasil imbang beruntun melawan Newcastle United dan Nottingham Forest, dengan skor (2-2) di kedua pertandingan.

Meski memulai dengan mengejutkan, penampilan Ipswich membaik setelah dua gol tersebut, dan mereka mencoba untuk kembali ke dalam pertandingan, namun tidak mampu menembus pertahanan Liverpool, atau menerjemahkan periode tekanan menjadi gol.

Laga ini juga menyaksikan penampilan perdana pemain anyar Bradley Barcola dengan seragam Liverpool, di mana pemain internasional Prancis itu tampil menggantikan Victor Munoz pada menit ke-64.

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