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imago-sport-1084783195.jpgAnadolu Agency
Diterjemahkan oleh

Video: Sihir Salah Pimpin Trabzonspor Kalahkan Besiktas Lewat Dua Gol di Liga Turki

M. Salah
Trabzonspor
Besiktas
Super Lig
Mesir
Turki

Pasukan Sang Fir'aun di Semifinal

Tim Trabzonspor berhasil mengalahkan Besiktas dengan skor dua gol tanpa balas, Senin ini, pada pekan kedelapan kompetisi Liga Turki.

Ozan Tufan mencetak gol pertama Trabzonspor dalam pertandingan tersebut pada menit ke-21, sementara bintang Mesir itu menambah gol kedua bagi tuan rumah pada menit ke-71.

Dengan hasil ini, tim Trabzonspor naik ke peringkat keempat pada klasemen Liga Turki dengan koleksi 16 poin, sementara Besiktas melorot ke peringkat kelima dengan 15 poin.

Perlu dicatat bahwa gol yang dicetak Mohamed Salah dalam pertandingan tersebut membuatnya menyendiri di puncak daftar pencetak gol terbanyak Liga Turki pada musim ini dengan koleksi 8 gol.

Salah bergabung dengan Trabzonspor pada awal musim ini melalui transfer gratis dalam tantangan baru, setelah perjalanannya bersama Liverpool berakhir.

Sebelumnya, Salah sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Besiktas sebelum menandatangani kontrak dengan Trabzonspor, namun negosiasi antara kedua pihak menjadi rumit.






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